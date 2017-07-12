你的梦想是什么？答对了给一千块钱：一个多伦多服务生的奇遇

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“你的梦想是什么？”这个问题已经被国内歌唱比赛的导师们问了太多遍。但是22岁的多伦多女服务生梅丽莎.隆巴多在给出诚实的回答之后，从两位“神秘客人”那里得到了1000加元的奖励。

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隆巴多在多伦多Etobicoke区的一家酒吧兼餐馆上班。上个周六到周日夜里，两个男子在凌晨1点左右走了进来。那时已经没几桌客人了。他们点餐后不断邀请她过去坐一会儿。隆巴多在接受CBC记者Taylor Simmons采访时回忆说，他们说话有点儿怪，但是友善风趣。因此等其他客人走了以后，她就接受了邀请。

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两人要她回答几个问题，并说他们最看重的是诚实。隆巴多觉得他们的问题很奇怪，但是闲着也是闲着，陪他们玩个问答测验也无所谓。其中一个问题就是关于她的梦想。她告诉他们自己热爱音乐，希望有一天能把这个爱好变成职业。当他们问她最喜欢布鲁斯.斯普林斯汀（Bruce Springsteen，美国著名歌手）的哪一首歌时，她老实说她一首也没听过。

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两人似乎对这个回答很满意。他们在31加元的账单上加上了1000加元的小费。隆巴多最初以为这是一个玩笑。但是这两个奇怪的客人是认真的。他们解释说，他们时不时会留下高额小费，给那些有梦想而且诚实的人一个惊喜的奖励。

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隆巴多一直想在一个专业录音室里录制自己的几首歌，这笔钱可以帮助她实现这个愿望。她当时太激动了，忘了问两位客人的姓名。但是她说，现在她又有了一个新的梦想：有一天能够用同样的馈赠去帮助另一个需要钱的人。

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隆巴多自己录的一首歌：

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（RCI with CBC）

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