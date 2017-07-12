巨大南极冰山开始漂移

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科学家们说，迄今全球最大的冰山之一已经脱离南极大陆。

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英国斯旺西大学和南极研究所的科学家说，这一大冰山总计1万亿吨，面积5,800平方公里 （比加拿大的爱德华王子岛还要大200平方公里），于7月10日到12日间从拉森C冰架脱离。

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这一冰山在过去几个月中一直处于即将断裂脱离的状况中，科学家们通过欧洲太空局的卫星对这一冰山密切监测。斯旺西大学的卢克曼教授指出这一冰山的未来目前还较难预测，它可能保持一个整体，但最大可能是断裂成许多冰山，其中一部分将在南极地带停留数十年，而另外部分则可能漂流到海水温度较高的地区。

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漂流冰山将对海面上的轮船造成威胁，尽管南极海域远离商业海运线，但有许多前往南美洲的旅游邮轮会经过这一带。

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这一冰山预计会被命名为A68号冰山，因为在断裂脱离冰架前这一冰山已经是浮冰，所以目前还不会造成海平面升高，但这一冰山脱离使得拉森C冰架缩小了约12%。

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拉森A冰架和拉森B冰架位于C冰架的北部，分别在1995年和2002年开始坍塌，断裂，造成海平面上升。

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