在线门诊APP开始在加拿大流行

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在过去一年里，好几家加拿大高科技公司推出了医疗APP，使用者可以在网上看病，因此被称作“口袋里的医生”。常见病和轻微伤病的患者通过这种方式可以更方便地获得诊断和处方。

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多伦多急诊医生布莱特. 贝尔切茨是“枫叶”App的CEO。他说，这种医疗服务采用“优步模式”，医生向患者提供收费服务，他们只是为双方提供便利。枫叶服务有6千多使用者。他们可以付49加元的“起步价”，也可以付580加元的全年无限量家庭服务。

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在线门诊确实提供了方便，但是也引起了一些医学界人士的担忧。最大的问题是医疗质量。蒙特利尔大学公共卫生学院的奥德.莫图尔斯基说，医生在网上做出诊断，并不了解患者的病史，也不可能建立长久的医患关系。

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另一种担忧是在线医疗违反了全民医疗体系的原则，即医疗服务基于患者的需要，而不是基于患者的支付能力。在线门诊是要付费的。莫图尔斯基说，可以想见，医生忙着在网上回答问题的时间是不可能看自己的病人或收新患者的。

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在线门诊不能开含麻醉药的药物，也不能推荐专科医生。

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（RCI with CBC）

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