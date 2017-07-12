部分儿童可能对一种或几种品牌的防晒霜过敏

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

早些时候加拿大媒体报道儿童因涂防晒霜反而伤害了皮肤，但皮肤科专家说防晒霜仍是保护儿童免受太阳光晒伤的最佳方法之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皮肤医学联合会主席詹妮芙·贝克医生说，总体来说防晒霜是安全的，但她建议不要把防晒霜作为防晒的单一途径，最好是和其他方法结合起来防晒：比如选择呆在阴凉处，避免阳光最强的11点到15点，用遮阳帽，衣服，太阳镜等协助防晒，而这些一向是六个月以下儿童的最佳防晒选项。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到上星期为止，加拿大卫生部已经处理了今年5月11日以来的139个消费者投诉，其中的133个投诉是有关美国公司Edgewell Personal Care的“香蕉船”（Banana Boat）牌防晒霜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香蕉船加拿大分公司提供给加拿大卫生部的厂方检测结果显示他们的防晒霜的成分符合安全标准，不过加拿大卫生部的官员表示他们在做独立的测试，对其中所有的成分（包括所有列出或没有列出在产品成分表中的成分）进行检测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多西部医院的皮肤科医生罗森医生说，目前医学专家还不能确定是否一些儿童的过敏反应是在阳光作用下开始的 （在室内涂防晒霜没有过敏反应，但在室外阳光下就有过敏反应）。罗森医生建议，先在儿童皮肤上很小面积地试用防晒霜，看孩子的皮肤反应如何。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada