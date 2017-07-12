公私不分：温尼伯市议员用市政府信用卡支付个人花销，被剥夺使用权

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温尼伯市议员杰森.史莱耶在一年多的时间里用市政府的信用卡买菜、吃日式烧烤，买游戏机，消费额为大约5万7千加元。尽管他用自己的钱付了账单，但是把市政府信用卡用于个人花销还是违反了有关规定。他因此被剥夺了使用权。

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CBC记者Bartley Kives报道说，在2015年1月到2016年9月期间，史莱耶为个人花销使用市政府信用卡达六百次之多。温尼伯市政府起初只是在上个月底的审计长报告中简略提到史莱耶失去了使用市政府信用卡的权利，他在信用卡上的个人消费超过24000加元，但已经归还。

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星期三，在市议员的追问下，有关官员才披露了全部细节。市政府助理书记官马克.勒莫瓦纳说，史莱耶曾经多次被警告。

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但史莱耶本人却说他以前并不知道市政府信用卡不能私用，并强调他很少拖欠信用卡账单，并没有让市政府为他的个人花销买单。温尼伯市政府去年十月收紧了信用卡使用规定。

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（RCI with CBC）

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