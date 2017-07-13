加拿大女宇航员朱莉•佩耶特将出任下一任总督

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星期四，加拿大总理贾斯汀•特鲁多将公布下一任国家元首的人选，加拿大女宇航员朱莉·佩耶特（Julie Payette）将出任总督。

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加拿大总共有10位太空人，朱莉•佩耶特是第二位女性。她大学是学工程专业，在入选加拿大航天局之前曾在IBM工作，也曾担任蒙特利尔科学中心的首席执行官。佩耶特能讲六种语言，会弹钢琴，还是一名成功的歌手。

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2011年， 现任总督为佩耶特颁发加拿大勋章后合影 © PC / FRED CHARTRAND

总督是加拿大的国家元首，以前是英国女王派驻加拿大的代表，现在则由执政党的总理提名，由女王任命。总督平时更多的是履行国家元首的礼仪性职责。

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现任总督戴维·约翰斯顿（David Johnston）是2010年上任的，已任职7年。特鲁多在去年2月曾表示，在下一任总督的提名上，他将注重能够代表加拿大的多样性。这一度引发人们猜测，下任总督的人选有可能从原住民领袖中产生，因为籍此可以促进与原住民的和解。但也有人认为，特鲁多政府一再强调要增加政府官员中女性的比例，可能会提名女性总督。

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特鲁多上个星期曾与女王会晤，现在确定的佩耶特将是加拿大第四位女性总督。前三位分别是1984年就职的珍妮•塞维（JeanneSauvé）；第二位是出身在香港、在二战时随家人来加拿大的华裔武冰之， 第三位是随家人到加拿大避难的海地难民米凯伊·让。

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自由党总理提名的下任总督也遵循了英语和法语人选轮替的惯例。而佩耶特来自科学界，也是一个非常成功的女性榜样。不仅在加拿大尽人皆知，在国际上也有很高的知名度。

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