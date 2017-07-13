国际学生学费日渐成为安大略省大学的重要财源

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加拿大广播公司的调查显示，国际学生支付的高学费在安大略省各大学的财政来源中所占的比例越来越大。

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在过去几年中，安大略省政府支持各大学增收国际学生学费。统计显示，过去六年来，国际学生人数增加了88.5%，学费总计从2011-12学年的6亿2千万加元增加到2015-16学年的12亿8千万加元。

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加拿大全国学联主席诺尔·阿利迪比（Nour Alideeb）说，安大略省政府把国际学生当成了摇钱树。她认为近年省政府对大学财政拨款的减少和国际学生学费的大幅增高有直接的关系。大学财政越来越多地依赖国际学生的学费，过去10年来，省政府给大学的财政拨款处于冻结状态，每年仅仅以通胀比率略微上调。

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安大略省本地学生的学费是有封顶限制的，但对国际学生的学费没有封顶。安大略省本省学生每年的学费约6,327加元，而国际学生需交学费约为23,510加元甚至更高。

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在多伦多大学2017-18学年的财政预算中，国际学生学费占了50%。多伦多大学对国际学生的收费标准参考世界其他著名院校标准。目前多伦多大学在校学生中，国际学生占到了25%，多伦多大学表示将维持这一比例。

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加拿大联邦政府的调查显示，国际学生的学费和生活花费每年给加拿大经济注入总计约110亿加元，其中的54亿加元来自安大略省的国际学生。

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