中国异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝

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中国异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波2017年7月13日病逝，终年61岁。他在今年5月份在狱中被查出肝癌晚期，6月份获准保外就医。过去几天来，他的病情迅速恶化。

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加拿大外长克里斯蒂亚.弗里兰德星期四上午在推特上表示，刘晓波的死让她感到深深的悲哀。“我们哀悼他的离去，但他的关于希望和自由的思想将长存。”

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刘晓波2008年起草《零八宪章》，当年12月被监视居住。2009年被正式逮捕，并被以“煽动颠覆国家政权罪”判处11年有期徒刑。他入狱后，他的妻子刘霞也被软禁。

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刘晓波病重的消息被披露后，德国和美国等国家一直在呼吁中国政府允许他出国治疗。刘晓波的律师之一几天前接受CBC采访时还在呼吁加拿大总理特鲁多也为此事出力。

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中国政府一直坚拒让刘晓波出国，但在最后几天允许德国和美国的专家去中国会诊。

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刘晓波在2010年获得诺贝尔和平奖，当时他已经入狱服刑，无法亲自去挪威领奖，他的亲属也被禁止代他领奖。诺贝尔奖委员会在得知刘晓波病重的消息后呼吁中国政府让刘晓波出国求医，并说当年对他的挪威之行邀请现在仍然有效。刘晓波去世当天，诺奖委员会再度发表声明表示哀悼，对他在癌症进入末期以前没有被转到可以获得相应治疗的地方表示不安，并认为中国政府对他的早逝负有重大责任。

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