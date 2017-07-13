留学加拿大系列报道之一：加拿大教育体系的特点和优势

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最近几年，有越来越多的中国学生到加拿大留学。这有多方面的原因，包括教育质量， 生活成本， 安全方面的因素；也有投亲靠友，毕业后能够申请移民的吸引力。

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2016年是中国留学生大幅增长的一年，上半年有3.3万多中国留学生获得加拿大签证，比2015年同期增加了78%。其中包括来加拿大读中小学的小留学生也在持续增加。小学生在过去六年增加了300%，2015年达到1万人。

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加拿大驻上海总领馆副领事高瑞莲介绍加拿大教育体制 © 加商会 / Lin Du

最近，由总部设在杭州的加商会牵头， 与上海商会和加拿大驻上海总领馆联合召开了一次研讨会，驻沪教育与投资副领事Marilene Gourdeau-Bussiere（中文名 高瑞莲）女士简要介绍了加拿大的教育体制。她说：”“目前中国已经成为加拿大外国留学生的最大来源国，总人数已经有13万人，几乎占到外国留学生总数的三分之一”。

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加拿大政府在2014年制定的战略目标是希望到2022年时，每年吸引的国际留学生数量能够翻一番，达到每年45万名。这不仅能给加拿大经济注入活力，而且会成为主要的移民人才库。

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高瑞莲女士提到，今年初，国际教育评估组织QS的世界最佳留学城市排行榜中，蒙特利尔入选世界最佳留学城市。实际上， 在今年初的QS排名中，前11名中就有加拿大三个城市：温哥华排名第10，多伦多与香港并列第11.

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加拿大教育体系的特点

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加拿大教育体系的特点主要有两个方面， 首先它的运行方式是全球发达国家中最地方化的。由于加拿大是联邦制，各省有很大的权力，教育和医疗都主要是由各省政府管辖。高瑞莲女士说：“加拿大教育的特色之一是， 国家没有教育部， 由各省负责，离自己距离近，更清楚当地的要求，质量更高。但大多数学校都是公立的。

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因此，各省的学制也不尽相同， 小学和中学阶段， 魁北克是11年制，但设大学预科，而其他省则是12年制， 高中后可直接升入大专院校。

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© The News-Gazette via AP) / Heather Coit

在高等教育层面上，所有大学都是公立的，大专和社区学院则是公立和私立并举。

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这种教育体系增强了各省的办学积极性，并使各省有高度责任感，不是把教育作为支出， 而是当成投资。加拿大在对教育的投资方面一直保持着世界领先的地位。教育支出占国民生产总值的比例在1977年最高，曾达到8.2%。

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各省政府按学校招生人数拨款。 各大学在招生、专业与课程设置、人事分配制度等方面都有很大的自主权。 而且教育更能贴近当地的劳动力市场需要。 高女士介绍“加拿大 有超过百所大学， 上万个专业，职业教育也很多，有8000多个不同的专业。职业教育的学生就业率很高，通常是90%的毕业生在6个月内找到工作。

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第二个特点是注重能力的培养，学生有很多学以致用的机会。

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在加拿大的留学生可以申请工作许可证，在校内外做兼职工作。这对学生们来讲，绝不仅仅是挣点零花钱，而是对他们独立生活能力，学以致用的能力，积累职场经验都更重要。边工作边学习， 把学到的东西勇于实践。 “有很多企业愿意学生帮助进行研发，与学校有紧密的关系， 很多企业会重视学生的研究能力，使学生可以得到更多的经验。如安省是一个汽车制造中心，就与滑铁卢大学关系密切”。

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在加拿大留学的优势

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© AP photos / Aynsley Floyd

除了教育质量的保证，加拿大的生活成本相对较低，安全系数更高，还可以在毕业后直接申请移民。

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至于大学学费，则根据专业的不同差距较大。 根据加拿大统计局的数据，2015到2016学年平均为21，932加元。由于加拿大的教育属于各省的权限范围，他们会根据自己的情况制定的学费标准也有很大不同， 各校的收费标准可参见加拿大大学联合会的汇总资料。

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按照加拿大政府相关部门的估计，每位留学生平均每年花费约为3.1万加元。 如果从学龄前起就送到加拿大接受教育，那么到高中毕业时，12年总共要花费30万加元。

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还有一个优势非常有吸引力，就是所有在加拿大正规院校毕业的留学生有机会申请移民。学生毕业后可申请最长三年的工作签证，之后可选择回国，也可以选择申请移民留在加拿大。毕业生得到的评分会更高，审理还有快速通道，

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根据加拿大统计局的资料，从1990年到2014年， 有27万外国留学生成为加拿大永居居民，占同期加拿大移民总数的19%。这类移民有着独特的优势，他们来加拿大时普遍很年轻，有74% 到80%的人年龄在25岁以下；因此更少语言障碍，更容易进入加拿大的职场， 也能够更好地适应加拿大的社会环境。

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