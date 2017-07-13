采访CGTN法语大赛蒙特利尔赛区晋级选手马方、蔡玉秋

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中国中央电视台法语国际频道的法语大赛自2013年起每两年举办一次。今年是大赛更名为“CGTN法语大赛”后的第一届，也是第一次在魁北克省蒙特利尔市设赛区。在星期四（7月13日）上午的复赛最后环节结束后，29岁的蔡玉秋和27岁的马方成功晋级。

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蔡玉秋来自广西，是一名护士。马方来自山西，目前在蒙特利尔大学攻读国际关系硕士学位。她们俩一个是在实践中勤加练习，一个是从高中时代就接触法语。谈到法语学习，科班出身的马方说，第一阶段是打好基础， 把动词变位、介词搭配等没有道理却又必不可少的知识掌握得非常牢靠，第二阶段是积累，要大量阅读；第三个阶段要在大量阅读的同时训练自己用法语思考。她和蔡玉秋都认为，学语言最重要的是坚持。

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蔡玉秋和马方几个月后将前往北京参加决赛，和中国赛区的晋级选手争夺本届法语大赛的冠军。

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