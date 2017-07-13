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没有第二种法律：安省高院法官驳回美军遗孀冻结卡德尔财产的请求

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 13 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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安省高等法院判决：“我们并没有给奥马尔.卡德尔制定一种法律，给所有其他加拿大人制定另一种。”

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加拿大安大略省高等法院星期四（7月13日）驳回了一项冻结前关塔纳摩囚犯卡德尔资产的请求。这项请求由美军遗孀斯皮尔和美国退伍军人莱恩.莫里斯提出，目的是阻止卡德尔在他们对他的索赔案有结果以前藏匿或转移包括加拿大政府赔偿的1050万加元在内的资产。

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美国军人斯皮尔的遗孀塔比瑟.斯皮尔和美国退伍军人莱恩.莫里斯。(Colin Perkel/Canadian Press/Pool)

但是主审法官说，在索赔案判决前就冻结被告资产是一种极端手段，原告必须有确凿的证据证明被告有可能转移资产以逃避债主。但是塔比瑟.斯皮尔和莫里斯的律师拿出来的证据只有媒体报道中引用的一个匿名消息来源。

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法官问卡德尔的辩护律师内森.怀特林。为什么卡德尔没有自愿冻结加拿大政府的赔偿金以示善意。怀特林回答说，卡德尔和所有人一样，对如何支配财产有自己的打算。

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尽管未能如愿冻结卡德尔资产，斯皮尔和莫里斯将继续请求安省高等法院执行犹他州法院2015年的赔偿判决，即要求卡德尔赔偿他们1亿3410万美元。

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