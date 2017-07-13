没有第二种法律：安省高院法官驳回美军遗孀冻结卡德尔财产的请求

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安省高等法院判决：“我们并没有给奥马尔.卡德尔制定一种法律，给所有其他加拿大人制定另一种。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大安大略省高等法院星期四（7月13日）驳回了一项冻结前关塔纳摩囚犯卡德尔资产的请求。这项请求由美军遗孀斯皮尔和美国退伍军人莱恩.莫里斯提出，目的是阻止卡德尔在他们对他的索赔案有结果以前藏匿或转移包括加拿大政府赔偿的1050万加元在内的资产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是主审法官说，在索赔案判决前就冻结被告资产是一种极端手段，原告必须有确凿的证据证明被告有可能转移资产以逃避债主。但是塔比瑟.斯皮尔和莫里斯的律师拿出来的证据只有媒体报道中引用的一个匿名消息来源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法官问卡德尔的辩护律师内森.怀特林。为什么卡德尔没有自愿冻结加拿大政府的赔偿金以示善意。怀特林回答说，卡德尔和所有人一样，对如何支配财产有自己的打算。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管未能如愿冻结卡德尔资产，斯皮尔和莫里斯将继续请求安省高等法院执行犹他州法院2015年的赔偿判决，即要求卡德尔赔偿他们1亿3410万美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国退伍军人谈卡德尔或千万赔偿：你们总理是卡德尔的“粉”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共安全部长解释为何向卡德尔道歉和赔款

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡德尔首次接受采访讲述过去十三年的经历

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府为什么赶快把1050万加元打进卡德尔的银行账户

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡德尔获赔偿引起激烈争议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师谈为卡德尔辩护的经历和感受

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada