美国前总统卡特温尼伯康复出院：92岁依然参与仁人家园建设

诺贝尔和平奖得主、美国前总统吉米.卡特（Jimmy Carter）星期四（7月13日）在温尼伯参与“国际仁人家园，Habitat of Humanity”为无家可归者义务建造新居的时候中暑昏倒。
他随后被送进了医院。
而到了周五早上，卡特又出现了建房现场。他鼓励人们继续工作，并叮嘱大家要多喝水，防中暑。
卡特今年已经92岁了，并且各种疾病缠身。
但他依然继续从事人道工作。
星期四上午，温尼伯眼光灿烂，气温不低。
92岁的卡特是与太太 Rosalynn一起来的。
卡特的工作主要是锯木板，用来做楼梯。
在工作了一个小时后，他忽然昏倒。
卡特的保镖马上冲过去把他扶上附近的一辆车，紧接着，救护车也赶到了。
之后，仁人家园的发言人表示，卡特是脱水昏倒，已经被送往医院。
他还说，卡特嘱咐他继续完成当天的工作。
国际仁人家园成立于1976年，目标是全球“人人有屋住”。
卡特夫妇已经在埃德蒙顿参加了仁人家园的特别活动，目标是在加拿大建设150栋新居 —— 庆祝加拿大建国150周年。
美国另一位前总统克林顿连夜发推，对卡特表示慰问。
Thinking of Jimmy Carter today. He was working hard helping others through Habitat. I wish him a speedy recovery.加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
— Bill Clinton (@billclinton) 14 July 2017加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
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