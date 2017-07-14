Photo Credit: CBC / Griffon Aerospace

加拿大想用无人机巡逻北极地区的计划要推迟至少两年

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 14 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大交通部无人机巡逻北极计划至少延迟了两年，原因之一是无人驾驶飞机太大，可能被当作是一种导弹，不符合武器控制协定的要求。

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交通部本来预计明年3月之前无人机即可开始飞行巡逻。截止到上个月，加拿大交通部已经为这一项目投资3,950万加元。但现在加拿大广播公司了解到，巡逻用的无人机可能要到2020年4月才能交付，甚至可能要推迟5年。

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现在执行北极巡逻任务的飞机 © CBC

而现在又出现了一个更大的问题，就是加拿大和其它34个国家签署的导弹技术控制协议。该协议在1987年生效，规定限制所有载荷超过500公斤，飞行距离超过300公里的飞行器。无人机是后来被被列入禁止名单的。

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加拿大交通部的发言人凯特琳·杰克逊（Caitlin Jackson）说：“大多数无人驾驶飞机系统将考虑采用‘导弹技术控制’，这增加了应用的复杂性。

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加拿大交通部原来预计无人机每年飞行约500小时，作为已经在北极巡逻的载人飞机的补充，监控石油污染、北极冰层变化、非法捕鱼，以及帮助搜索和救援。

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无人机在北极执行任务面临很多困难，不仅因为气候恶劣， 还处于雷达监控以外，只有有限的卫星信号。按加拿大交通部计划，无人机应能够在10,000到3万英尺高度上连续飞行两天。

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不列颠哥伦比亚大学政治学教授迈克尔·拜尔斯（Michael Byers）说，与载人飞机相比，加拿大交通部在北极使用的无人机可能会更昂贵。

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