加拿大食品检验局重新允许两款以色列产葡萄酒的销售

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加通社报道说，加拿大食品检验局对上周曾禁止以色列两种葡萄酒的销售表示遗憾。

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加拿大的酒类商店本来是销售以色列进口葡萄酒的。但上个星期，有两种酒瓶标签上写着“产自以色列”的酒被下架。生产这两种酒的酒庄分别是Psagot酒庄和Shiloh酒厂。

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© CBC / LCBO

这两种酒被下架的原因是，由安大略省酒业管理局牵头的一项评估认为，这两种酒使用的原料葡萄实际上是来在约旦河西岸以色列占领的土地上，而那里并不是加拿大和国际社会认可的以色列国土。加拿大食品检验局在一个多星期前裁定，这两种酒不能继续在加拿大出售。

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但星期四，联邦政府的监管机构表示，他们原来的禁售决定没有充分考虑到加拿大与以色列之间签署的自由贸易协议。该协议中承认以色列的海关法规，而该法规也适用于约旦河西岸。现在，贴有这两种标签的酒可以恢复在加拿大的销售。

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《多伦多太阳报》的一篇报道认为，这一事件的发生是反犹太主义运动的结果，也是抵制以色列产品活动的一部分。加拿大食品检验局应该关心的是食品质量和安全，而不应该受到政治的影响。况且很多加拿大进口的产品，很难说清原料产地究竟是哪里。

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民意测验公司在7月7日至10日所做的一项调查显示：加拿大目前只有10%的人知道有“抵制以色列产品”这样一个运动。其中19%的人支持这一运动， 约三分之一的人不赞同这一运动。

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