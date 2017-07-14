惊悚、罕见案件宣判：母亲掩藏六名婴儿尸体 获刑8年半

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温尼伯法庭就安德里.吉斯布兰切特（Andrea Giesbrecht）藏匿自己6个婴儿尸体案件进行宣判。

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曼尼托巴省法院法官Murray Thompson裁定吉斯布兰切特6项藏尸罪名成立，但因为她已经被关押半年，所以，需服刑8年半。

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法官还称，在审判过程中，吉斯布兰切特表现完全没有悔意，完全不想对自己的行为负责，道德意识极其弱，需要将她与社区隔离。

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他还认为，她明知道U-Haul员工最终会打开柜子，发现尸体，精神会受到很大创伤，但是，她依然有意把尸体留在储物柜。

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法律分析人士表示，这是非常罕见、非常令人震惊的悲剧。

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现代社会，类似案例可能只有一两个，仅出现在妇女没有避孕措施、无法堕胎的地方。

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法官Thompson宣布裁决。 © cbc

辩护律师要求法庭取消宣判

就在周五的宣判开始之前，吉斯布兰切特的律师提出动议，要求法庭取消宣判。

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他的依据是，去年，最高法院裁定，如果案件在省级法院审理超过18个月，或是在更高级法院审理超过30个月，案件可被认为“不合理推迟”。

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但是，法官当场拒绝了这一要求。

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（提醒：接下来一些细节可能会令你不适）

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案件震惊社区

2014年10月20日，警方逮捕了吉斯布兰切特，原因是在她租用的一个UHaul储物柜里发现了6具婴儿尸体。

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医学检验显示，43岁的吉斯布兰切特是这6名婴儿的母亲，而且，他们都是足月出生，出生时很可能还活着。

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6具婴儿尸体，5个男孩儿1个女孩儿，被包在破布团和塑料袋之间，有些还连着脐带或胎盘，但已经腐烂很久。

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吉斯布兰切特没有按期支付租金，UHaul员工撬开了储物柜。

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吉斯布兰切特也在当天下午被逮捕。

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审讯信息显示，她有两名十几岁的孩子，也有丈夫。

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婴儿死因成谜

不过，由于尸体都已经高度腐烂，医生无法确认婴儿的死因 ——所以，这仍是个谜团。

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审讯过程中，吉斯布兰切特没有作证。

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这也是令许多民众内心不安的地方，因为这六名婴儿死因明显可疑，与嫌疑人关系重大。

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但是，法庭认为，如果没有证据揭示这些孩子死于谋杀，或是没有证据证明这些婴儿出生时不是死婴，检方无法以谋杀罪起诉嫌疑人。

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2017年2月，吉斯布兰切特被法庭裁定6项藏尸罪名成立。

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按照法律，每项罪名可获刑2年。

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检方要求法官判决她11年徒刑。

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