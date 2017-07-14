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诚征雅思7分女友：谁说只有中国人假结婚办移民？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 14 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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“XXX，24岁，身高5英尺8英寸，12年级毕业，寻找理科本科毕业，通过雅思考试的女孩。男方将负责去加拿大的所有费用。”

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“XXX，男，24岁，身高5英尺10英寸，诚征雅思7分女友，真假结婚皆可，男方负责所有费用。”

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这是印度各地报纸上每周刊登的无数征婚广告中的两个例子。《温哥华太阳报》记者Douglas Todd说，这些广告是找留学生假结婚的地下行业在印度蓬勃发展的标志。花钱找一个留学生假结婚是一扇进入加拿大的后门，它通向一条“快速移民通道”。

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加拿大并不是假新郎及其家庭的唯一目标国家，但却是最热门的国家，因为加拿大对外国留学生和陪读的配偶非常慷慨。陪读者可以获得工作许可，可以享受医疗保险，如无意外，过几年就可以成为加拿大永久居民。

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获得加拿大高等学历的外国留学生被加拿大视为最理想的移民候选人，因此为吸纳外国专业人才设立的快速移民通道也对他们开放。但是移民部官员可能没有想到，一些并不符合标准的人会为了利用这条通道而找个留学生结婚。

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当然，假结婚移民并不是有了快速移民通道以后的新发明。温哥华的一位华人律师告诉记者，他在中文网站上也看见过类似的征婚广告。通过假结婚移民早已成为一个“国际黑市”。

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(ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images)

接受这样一门亲事的留学生可以省下机票和留学费用

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印度的风俗本是由女方支付巨额嫁妆。假结婚移民的交易却“移风易俗”，改成由男方支付所有费用。昆特兰大学政治学系的辛德.普尔沃曾经担任公民入籍法官，很了解这方面的情况。他介绍说，这些年轻人通常会在启程来加拿大前几个星期办好结婚手续，在加拿大生活几年，拿到永久居民身份后再离婚、结婚，然后把自己真正的配偶接来。

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当然也有鸡飞蛋打的结局。事实上正是因为这样的故事多了，才引起了印度媒体的关注。例如，受到“婆家”资助的女孩成绩太差，没有被加拿大或别的西方国家的学校录取，或者在来到加拿大以后把对方甩了。为了避免被男方家庭要求还钱，她们中有的人会声称遭受了家庭暴力。

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大温地区是加拿大全国外国留学生比例最高的地区。在加拿大各地上学的33万到40万外国留学生中，13万在BC省，而他们中的绝大多数在大温。不列颠哥伦比亚大学和西蒙弗雷泽大学的外国学生已经占到学生总数的四分之一。

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BC省最大的留学生群体来自中国。其次是印度、韩国、法国、尼日利亚和沙特阿拉伯。在加拿大政府设立快速移民通道以后，已婚有子女的大龄留学生日渐增多。普沃尔呼吁加拿大政府加强监管，他认为，这么多已经成家立业的人愿意来加拿大上学实际上是为了方便移民。

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而通过和留学生假结婚来加拿大，尽管它有改变巨额嫁妆陋习的“正面作用”，但吃亏的是加拿大纳税人和那些老老实实排队的移民申请人。

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（RCI with Vancouver Sun）

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