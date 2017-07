坏消息！周末大风，BC森林大火更难控制 威廉湖地区需要疏散

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠哥伦比亚省(BC)中部的森林大火仍然在蔓延,更糟糕的消息是,本周末BC地区大风天气,对火势控制非常不利。

你需要的消息:

疏散信息, 点击 Emergency Info BC.

道路封闭, 点击 DriveBC.

红十字会救助:1-800-863-6582

BC森林大火救援服务 the B.C. Wildfire Service.

森林火势地区 点击 Wildfire Status

BC空气质量 Environment Canada

威廉湖1万民众需要疏散

目前,依然有188处火点。

过去一个星期,BC省一直处于紧急状态,但是,情况并没有好转。

BC省中部已经有16,000人需要疏散撤离;而位于威廉湖(Willimas Lake)周围地区的11,000民众处于高度警觉中,因为随时可能需要撤离。

火灾信息总指挥Kevin Skrepnek表示,他的首要任务是关注星期六下午会横扫BC省的一股冷空气,因为那可能会带来大风。

他说,我们随时观察大风的强度和风向变化。

大风可能会令部分已经熄灭的火点死灰复燃,也会可能会加速氧气流通而令火灾面积增大。

好消息!部分地区火灾得到控制

气象预测原本显示,本周BC地区可能有降雨,但却令人失望。

不过,消防员还是在控制火势方面取得进展。

过去24小时内,没有新的火点;

尽管也有报道称发生了抢劫或是诈骗个案,整个BC省还有加拿大有成千上万人赶到火灾灾区,帮助灭火,更多的是帮助那些疏散灾民。

比如,从上周六开始,乔治王子市已经接收了6200名疏散民众。

该市有1800民众登记希望帮助安置这些灾民,包括让灾民住进自己家里,或是收集捐赠物资。

(下面的推特来自民众已经输撒的100 Mile House,可以看见直升机在喷洒灭火材料。)

A huge controlled burn happening northwest of 100 Mile House this afternoon. Photos by our Sam Martin. pic.twitter.com/tP0VSSIai6

— Justin McElroy (@j_mcelroy) 14 July 2017