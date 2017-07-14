坏消息！周末大风，BC森林大火更难控制 威廉湖地区需要疏散

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不列颠哥伦比亚省（BC）中部的森林大火仍然在蔓延，更糟糕的消息是，本周末BC地区大风天气，对火势控制非常不利。

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你需要的消息：

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疏散信息, 点击 Emergency Info BC.

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道路封闭, 点击 DriveBC.

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红十字会救助：1-800-863-6582

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BC森林大火救援服务 the B.C. Wildfire Service.

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森林火势地区 点击 Wildfire Status

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BC空气质量 Environment Canada

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威廉湖1万民众需要疏散

目前，依然有188处火点。

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过去一个星期，BC省一直处于紧急状态，但是，情况并没有好转。

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BC省中部已经有16，000人需要疏散撤离；而位于威廉湖（Willimas Lake）周围地区的11，000民众处于高度警觉中，因为随时可能需要撤离。

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火灾信息总指挥Kevin Skrepnek表示，他的首要任务是关注星期六下午会横扫BC省的一股冷空气，因为那可能会带来大风。

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他说，我们随时观察大风的强度和风向变化。

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大风可能会令部分已经熄灭的火点死灰复燃，也会可能会加速氧气流通而令火灾面积增大。

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好消息！部分地区火灾得到控制

气象预测原本显示，本周BC地区可能有降雨，但却令人失望。

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不过，消防员还是在控制火势方面取得进展。

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过去24小时内，没有新的火点；

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尽管也有报道称发生了抢劫或是诈骗个案，整个BC省还有加拿大有成千上万人赶到火灾灾区，帮助灭火，更多的是帮助那些疏散灾民。

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比如，从上周六开始，乔治王子市已经接收了6200名疏散民众。

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该市有1800民众登记希望帮助安置这些灾民，包括让灾民住进自己家里，或是收集捐赠物资。

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7月11日100 Mile镇大火情形。 © PC / DARRYL DYCK

（下面的推特来自民众已经输撒的100 Mile House，可以看见直升机在喷洒灭火材料。）

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A huge controlled burn happening northwest of 100 Mile House this afternoon. Photos by our Sam Martin. pic.twitter.com/tP0VSSIai6 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada — Justin McElroy (@j_mcelroy) 14 July 2017 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

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RCI with CBC

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