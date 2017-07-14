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加拿大外交部就刘晓波去世发表声明, CBC深度关注

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 14 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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刘晓波星期四去世的消息引起国际社会的广泛关注， 加拿大外长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）在加拿大时间清早7点多就发推文说：“人权推动者的去世令人非常悲痛。我们悼念他的离世，但他倡导的希望和自由的信念会持续下去”。

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© CBC/Twitte

星期四晚些时候，加拿大外交部在网站上发表声明。声明中说：

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“今天全世界都在悼念刘晓波，这位人道主义和人权巨人，他所发出的期望和自由的信息将激励几代人。他是这个世界上第二位在被关押中死亡的诺贝尔和平奖获得者。

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刘先生的一生致力于知识分子的探索，对自由的追求和在中国维护人权。他是充满热情的作家、演说家，社会政治变革的推动者。虽然他为和平地履行自己言论自由权利被关进监狱多年，被禁止参加诺贝尔和平奖的颁奖仪式，最后还在患病后期被剥夺了得到更好治疗的权利，他仍然坚持成为乐观主义的灯塔。

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刘先生坚信人类对自由的向往，坚信政治进步的不可阻挡，坚信用爱可以化解仇恨。

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今天，全世界都在向刘先生致敬！他是推动世界变得更好的榜样。”

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加拿大广播公司晚间的As it Happens节目在周三采访刘晓波的律师之后，星期四又采访了刘晓波文集的编辑， 知名汉学家佩里·林克（Perry Link 中文名林培瑞）。

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香港民众痛悼刘晓波去世 © Reuters/Bobby Yip

林克在接受采访时说：“我是受哈佛大学出版社的委托，收集和编译刘晓波的文集，因此读到很多刘晓波的文字，对他渊博的知识和关注事物的广泛感到惊讶，从孔子的四书五经到中国当代农民的境遇，从西方文学名著到当代国际问题”。

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林克说，尽管此前已经知道刘晓波病重，但对他的去世还是很悲痛。中国政府拒绝了德国和美国医生的请求， 让刘晓波到国外就医之后，我们就知道他的日子不多了。

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林克介绍说，刘晓波这本文集的名字就是《没有敌人，没有仇恨》。可在过去的二十年里，中国政府一直在禁止他发出声音。我们最后听到他说话是2009年法庭上他发表的宣言，“我没有敌人”，可有人却把它当作危险的敌人。

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林克了解08宪章的整个起草过程。他说开始并不是刘晓波起草的，但他自愿加入进来，并主动承担修改定稿的工作。这就等于是明知会有危险，却主动冲在前面。

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主持人问他，什么是刘晓波留下的最宝贵遗产，他说：“ 是在思考时不会因外界的压力而过滤自己的思想”。

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林克还关注刘晓波夫人刘霞的命运。现在刘晓波不在了，主持人问是否中国当局会放松对刘霞的监控。

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林克说：“这很难预测，虽然刘晓波去世了，无法再说话，中国政府不用再害怕了。但刘霞是刘晓波被关在监狱的这些年里，唯一一个每个月可以去探监的人。当时的交换条件就是她不许对外界讲刘晓波都说了什么。现在刘晓波去世了，刘霞有可能会公布刘晓波在狱中的情况和言语，这是政府担心的，所以可能不会放松对她的监控”。

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© The Associated Press/Ng Han Guan
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