BC省著名滑雪胜地预计被中资收购，当地政府忐忑提醒环保问题

格劳斯山度假村(即松鸡山)是BC省最著名的滑雪胜地之一。《环球邮报》昨天(7月13日)报道说,它被业主麦克劳克林家族以2亿加元卖给了中国民生投资公司,最快可能在下周成交。度假村所在的北温哥华区的官员表示,此地的生态系统需要精心保护,希望新业主遵守相关规定。

格劳斯山度假村占地将近500公顷,每年冬夏迎来130万游人。该区负责人理查德.沃尔顿在接受《环邮》记者采访时说,如此规模的产业对生态环境影响巨大。当地属于“生态脆弱地区”,按照有关规定,添加任何新建筑都必须经过北温哥华区当局批准。

例如,负责代售的房地产公司把可以加盖山顶酒店和温泉疗养设施作为卖点之一。但是沃尔顿说,除了个别地方例外,这里的建筑高度不能超过12米。

另一方面,度假村是北温哥华的主要雇主。在当地人心目中,它早已成为社区密不可分的一部分。沃尔顿说,他唯一关心的就是新业主能在做经营决定的时候把投资回报和社区利益结合起来考虑。

(RCI with CBC and Globe and Mail)

