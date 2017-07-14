加拿大安全情报局被5名雇员告上法庭并被索赔3500万加元

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五名加拿大安全情报局（CSIS）雇员星期四向加拿大联邦法院多伦多分院提交诉状，控告雇主歧视并索赔3500万加元。根据诉状，他们在长达数年的时间里遭受了来自管理层和同事的基于种族、宗教、原籍国和性取向的歧视及骚扰。

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五名原告中有一人是同性恋，一人是黑人，三人是穆斯林。因为工作关系，此案牵涉到的所有人均用化名。他们的指控还没有经过法庭核实。加拿大安全情报局长大卫.维尼奥表示将认真处理他们的投诉。

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CBC记者Trevor Dunn披露了一些呈交法庭的电邮片段。被告之一“阿列克斯”的同性伴侣是穆斯林。一个主管2015年10月发给他的一封电邮说：“当心别让你的穆斯林亲戚在你睡觉的时候把你的头砍下来，因为你是同性恋。”

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前情报官员米歇尔.朱诺在接受Radio-Canada采访时说，CSIS内部确实存在歧视现象。他不仅听到过一些上司和同事的歧视性言论，他本人作为法裔也受到过歧视。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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