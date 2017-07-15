合辑 – 加拿大政府向奥马尔.卡德尔做出正式道歉并赔偿1050万

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加拿大政府向奥马尔.卡德尔做出正式道歉和经济赔偿，引起激烈争议。保守党领袖安德鲁.希尔更是称此举“令人作呕”。加拿大公共安全部长古德尔和司法部长威尔森-雷布尔德星期五（7月7日）召开新闻发布会，证实道歉和赔偿之余，也解释了这样做的理由。 详细内容>>>
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据加拿大广播公司的报道，了解内情的人士告诉加拿大广播公司说，加拿大联邦政府给卡德尔的1050万加元赔偿金已经在星期三晚上被存进了卡德尔的银行账户。 详细内容>>>
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2015年5月，奥马尔获得假释后接受访问。Photo Credit: PC / Nathan Denette
奥马尔.卡德尔（Omar Khadr）曾经是美国名声狼藉的关塔纳摩监狱最年轻的囚犯 —— 2002年，在与美军作战时被捕，他才只有15岁。 详细内容>>>
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《多伦多星报》记者米歇尔. 谢珀德（Michelle Shephard）自2006年起就开始报道卡德尔一案。远在卡德尔被关押在关塔纳摩的时期，谢珀德就在为获准采访他而努力，但先后受阻于美国国防部和加拿大政府。直到本月初卡德尔获得假释，这个采访才终于做成。详细内容>>>
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美军遗孀和伤残军人向卡德尔索赔4470万美元
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加拿大恐怖嫌疑人奥马尔.卡德尔星期二夜里被转移到埃德蒙顿监狱。在此之前他被关押在安大略省金斯顿附近。在著名的关塔纳摩监狱度过十年后，他终于在去年9月份被递解回加拿大。详细内容>>>
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