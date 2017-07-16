加广中文台周末节目/脸书直播

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

听众朋友大家好！欢迎收听加广中文台的周末网络直播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我是梁彦。今天和我一起主持这个节目的是我的两位同事，吴薇、亚明。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的电子信箱是：China@rcinet.ca

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的网站是：www.rcinet.ca.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新浪微博：加拿大国际广播–中文

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

脸书Facebook页面是：加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播（Facebook Live）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接下来我们会聊聊，刚过去这个星期，加广中文台的几篇报道，和大家分享更多背后的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果现场有朋友对我们料到的话题有任何的问题，可以直接通过脸书留言告诉我们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刘晓波逝世

如果说到这个星期，海外中文世界、也包括欧洲的媒体，关注最多的可能就是刘晓波去世了。

吴薇的报道：中国异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国著名异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波2017年7月13日病逝，终年61岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在今年5月份在狱中被查出肝癌晚期，6月份获准保外就医。过去几天来，他的病情迅速恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这两个星期媒体报道，简直像是关于这个被关押了近9年的异见人士死亡进行曲。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

林倍加的报道：刘晓波的律师呼吁特鲁多总理助力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国人权律师杰拉德·甘泽尔是刘晓波的代表律师之一，本周二他向英国广播公司表示他们已经准备好了医疗专机，只待中国政府放行刘晓波。在此前，甘泽尔也接受了加拿大广播公司As It Happens新闻节目的采访，在采访中，他呼吁加拿大政府和加拿大总理特鲁多为争取刘晓波转院到德国或美国治疗助力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府在刘晓波病逝这个过程中，表现得小心翼翼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理特鲁多保持沉默，加拿大外交部发表了声明表示遗憾，希望能够还刘霞自由。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年61岁的刘晓波是中国著名的异见民主人士。1989年天安门广场四君子之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2009年因协助起草《08宪章》被中国政府以煽动颠覆国家罪判处11年监禁，2010年，刘获得诺贝尔和平奖，但中国政府不允许监禁中的刘或他的妻子刘霞前往挪威出席颁奖仪式，今年5月，刘被诊断患有晚期肝癌，获准保外就医。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚明的报道：加拿大外交部就刘晓波去世发表声明, CBC深度关注

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

2. 卡德尔案件：加拿大政府向曾经在关塔纳摩被关押的囚犯卡德尔赔偿1000万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

卡德尔案占据了很多媒体的主要页面，也是华裔关注的话题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加广中文台本周两篇报道，介绍了总理特鲁多的最新解释，以及还有事件的最新的进展。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

没有第二种法律：安省高院法官驳回美军遗孀冻结卡德尔财产的请求 （吴薇）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

特鲁多再谈卡德尔赔偿：协议赔偿是为节省纳税人金钱，继续诉讼或支出三、四千万 （梁彦）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

最近几年，有越来越多的中国学生到加拿大留学。这有多方面的原因，包括教育质量， 生活成本， 安全方面的因素；也有投亲靠友，毕业后能够申请移民的吸引力。

亚明的系列报道：留学加拿大系列报道之一：加拿大教育体系的特点和优势

感谢大家收听。下周再会。

Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, July 14, 2017

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada