Photo Credit: rcinet.ca

加广中文台周末节目/脸书直播

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期日 16 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

听众朋友大家好！欢迎收听加广中文台的周末网络直播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我是梁彦。今天和我一起主持这个节目的是我的两位同事，吴薇、亚明。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的电子信箱是：China@rcinet.ca

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的网站是：www.rcinet.ca.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新浪微博：加拿大国际广播中文

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

脸书Facebook页面是：加拿大国际广播 加拿大国家中文频道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播（Facebook Live

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接下来我们会聊聊，刚过去这个星期，加广中文台的几篇报道，和大家分享更多背后的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果现场有朋友对我们料到的话题有任何的问题，可以直接通过脸书留言告诉我们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听
  1. 刘晓波逝世
    如果说到这个星期，海外中文世界、也包括欧洲的媒体，关注最多的可能就是刘晓波去世了。

吴薇的报道：中国异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

重病的刘晓波与刘霞。

中国著名异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波2017713日病逝，终年61岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在今年5月份在狱中被查出肝癌晚期，6月份获准保外就医。过去几天来，他的病情迅速恶化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这两个星期媒体报道，简直像是关于这个被关押了近9年的异见人士死亡进行曲。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

林倍加的报道：刘晓波的律师呼吁特鲁多总理助力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国人权律师杰拉德·甘泽尔是刘晓波的代表律师之一，本周二他向英国广播公司表示他们已经准备好了医疗专机，只待中国政府放行刘晓波。在此前，甘泽尔也接受了加拿大广播公司As It Happens新闻节目的采访，在采访中，他呼吁加拿大政府和加拿大总理特鲁多为争取刘晓波转院到德国或美国治疗助力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府在刘晓波病逝这个过程中，表现得小心翼翼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理特鲁多保持沉默，加拿大外交部发表了声明表示遗憾，希望能够还刘霞自由。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年61岁的刘晓波是中国著名的异见民主人士。1989年天安门广场四君子之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2009年因协助起草《08宪章》被中国政府以煽动颠覆国家罪判处11年监禁，2010年，刘获得诺贝尔和平奖，但中国政府不允许监禁中的刘或他的妻子刘霞前往挪威出席颁奖仪式，今年5月，刘被诊断患有晚期肝癌，获准保外就医

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚明的报道：加拿大外交部就刘晓波去世发表声明, CBC深度关注

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

刘晓波与妻子刘霞。

2. 卡德尔案件：加拿大政府向曾经在关塔纳摩被关押的囚犯卡德尔赔偿1000万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

卡德尔案占据了很多媒体的主要页面，也是华裔关注的话题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加广中文台本周两篇报道，介绍了总理特鲁多的最新解释，以及还有事件的最新的进展。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

没有第二种法律：安省高院法官驳回美军遗孀冻结卡德尔财产的请求 （吴薇）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

特鲁多再谈卡德尔赔偿：协议赔偿是为节省纳税人金钱，继续诉讼或支出三、四千万 （梁彦）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

15岁时和30岁时的卡德尔（CP）

  1. 最近几年，有越来越多的中国学生到加拿大留学。这有多方面的原因，包括教育质量， 生活成本， 安全方面的因素；也有投亲靠友，毕业后能够申请移民的吸引力。

亚明的系列报道：留学加拿大系列报道之一：加拿大教育体系的特点和优势

加拿大总理特鲁多与中国留学生。

感谢大家收听。下周再会。

Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, July 14, 2017

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
加广中文台周末节目/脸书直播人物、国际、社会留学加拿大系列报道之二：中西教育的区别与留学生独立性的培养合辑 - 加拿大政府向奥马尔.卡德尔做出正式道歉并赔偿1050万社会加拿大安全情报局被5名雇员告上法庭并被索赔3500万加元经济BC省著名滑雪胜地预计被中资收购，当地政府忐忑提醒环保问题社会好险！只差30米，AC759就会撞上地面两架客机环境坏消息！周末大风，BC森林大火更难控制 威廉湖地区需要疏散移民与难民诚征雅思7分女友：谁说只有中国人假结婚办移民？人物、国际、政治加拿大外交部就刘晓波去世发表声明, CBC深度关注社会惊悚、罕见案件宣判：母亲掩藏六名婴儿尸体 获刑8年半

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志