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希尔斯百货公司破产遣散员工做法遭质疑

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 17 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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希尔斯百货加拿大公司6月底宣布申请破产后，在对待遣散员工问题上的做法正受到更多批评。该公司，计划用760万加元支付43名参与重组工作的高管和经理的额外薪酬，平均数是每人17.6万多元， 而同时对被解雇的员工却不发任何遣散费。更令人寒心的是，那些曾经为希尔斯工作几十年后退休的人，将从9月起无法再领到退休金。

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希尔斯加拿大的发言人Joel Shaffer表示，在破产期间为留下来参与重组的管理人员发放补贴是很常见的做法。债权人希望这些关键员工能积极参与关闭工作。加拿大广播公司了解到，此外还有160万元将发给116名各商店的关键员工，这相当于每人平均可以拿到约1.4万元，当然会根据级别有所不同。他们大都会在半年内收到75%，余下的25%要到最后成功关店后才会发出。

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按照希尔斯加拿大最初提交的的破产保护，是要立即停止退休金的发放，不再为解雇员工支付医疗和牙医保险。但上星期四法庭的裁决是，继续支付退休员工的退休金到9月底。

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曾在希尔斯总部工作18年的马里内拉·冈萨雷斯（Marinella Gonzalez）说：“公司走到今天这种情况， 就是因为管理不善造成的，现在却要员工和退休者承担责任。这不应该是加拿大式的做法，是令人无法接受的，政府应该介入，让公司处理更公平些“。

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另一位退休前在希尔斯工作了30年的肯•艾迪（Ken Eady）说，公司不发遣散费的消息是一连串坏消息的继续。公司拿几百万元给留下的人，很不合理，这太过分了。

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