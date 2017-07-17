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山火无情人有情：BC火灾中的助人故事

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 17 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大不列颠·哥伦比亚省的山火仍在蔓延，官方预计还要持续几个星期，因为气温高，空气干燥的天气情况还将持续下去。火灾已迫使约三万九千人逃离家园。靠近该省边界处的加拿大国家公园已封闭了一些道路，撤离了徒步旅行者和露营者。

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野火迫使威廉姆斯湖的居民逃离家园，但却有人申请留下来。 星期六晚上发出撤离消息时，该镇蒂姆·霍顿（Tim Hortons）咖啡连锁店的店主要求留下来为消防员、警察、还有指挥救火的政府工作人员提供饮食服务。店主维克·沙曼（Vic Sharman）表示，由于员工人手不够，他和家人都得全天候地在店里工作。他的妻子丽达（Lyda）说，他们很乐意能够参与到救火的工作中，而且能为救火前线的人服务使他们感到很自豪。

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Sandman体育馆里搭起的临时床铺 © PC/Jeff Putnam

连日来的火灾牵动着很多人的心，有数百人通过网络等形式，为逃离家园的人提供从住处到娱乐的各种帮助。

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克里斯蒂·麦克琳（Kristi McLean）家住坎卢浦斯，她听说了当地的收容中心已经接近满员，就在脸书上找到一个为逃离家园者提供帮助的团体，加入了进去，并发帖说，她的家里有一辆拖挂式的房车，非常适合一家人居住，她还特别提到如果从火灾撤离的家庭中哪家有自闭症的孩子，可能不适应在避难中心，那就更可以使用她家的房车。

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还有一些人在网上表示可以提供各种避难用的家庭用品，甚至有人愿意帮助照料宠物，更多的人发出良好的祈愿。

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有人甚至还想到那些逃离家园的人中可能有很多没法看电视剧《权力游戏》新一季在16日晚播出的首集了，乔治王子镇的居民凯拉·夏瑞（Kayla Charest）说她家可以接纳七八名影迷到她家收看。

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