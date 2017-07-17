加拿大总督结束对中国的访问， 促进两国关系的提升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总督戴维·约翰斯顿刚刚结束了对中国5天的国事访问。此次随总督访问中国的还有联邦政府小企业及旅游部部长兼自由党议员团主席巴蒂什·查格（Bardish Chagger），体育及残疾人事务部部长卡拉·夸尔特罗（Carla Qualtrough）， 以及加拿大教育界，科技界和文化界的知名人士。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是总督约翰斯顿在任期内第二次访问中国，上次是2013年携夫人对中国的国事访问，曾经访问的城市有北京、上海、南京、成都和广州。如果算上他在担任滑铁卢大学校长时2002年对重庆的访问，那已经是第三次了。约翰斯顿是学者出身，从1979年起任麦吉尔大学校长15年，出任总督前是滑铁卢大学校长。所以他很重视与高校的合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Rideau Hall / Sgt Johanie Maheu

加拿大总督此行是受加拿大总理委托，主要目的是通过与中国官方和民间的更多接触，巩固两国在教育、科研、创新、农业食品和旅游业方面的已有成果，进一步加强加中两国之间的交流与合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总督此次访问的第一站是重庆，10日晚抵达时。到机场迎接的有加拿大驻华大使和驻重庆总领事，以及重庆市政府的官员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

11日上午，加拿大总督来到重庆大学，参加科学技术与创新圆桌会议。来自加中两国教育和科研机构的的代表分别介绍了各自的经验，并探讨了如何使加中两国之间正在不断增加的合作迈向商业化。圆桌会议之后，加拿大总督与重庆市委书记探讨了扩展和深化重庆与加拿大各方面合作的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰斯顿在下午到华夏航空飞行训练中心，参观刚刚从加拿大购买的庞霸迭公司制造的飞机和蒙特利尔公司制造的飞行员训练模拟器，还参加了华夏航空飞行训练中心与加拿大飞行模拟器公司签署商业合同的仪式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Rideau Hall / Sgt Johanie Maheu

当天的晚餐，加拿大代表团被邀请品尝重庆火锅。参加聚餐的还有来自重庆大学、西南大学、重庆工商大学和加拿大枫叶学校的近百名学生。学生们大都有加拿大生活经历或即将前往加拿大留学。他们对加拿大总督的印象是没架子，很随和。此次聚餐中有5道特色食材是从加拿大进口的，包括北极鳕鱼和龙虾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© 网络图片

当晚，加拿大总督受邀参观了有加拿大建筑师穆什·萨夫迪（Moshe Safdie）设计的福士广场。萨夫迪在麦吉尔大学建筑系毕业，六十年代22岁时就以67民居的独特设计扬名世界，是北美乃至国际知名的建筑设计师。重庆邀请他设计的福士广场坐落在最繁华的朝天门码头。加拿大总督参观后赞扬重庆的发展和对城市生态的关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7月12日，加拿大总督抵达贵阳，下午参加了聚焦在保护多元文化及传统的专题讨论会，题为“多彩贵州，多元加拿大”。会上还放映了两部纪录片，加拿大的纪录片由原住民艺术家制作，而中国的纪录片讲述的是中国西南部少数民族的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7月13日，约翰斯顿抵达北京，参加了由北京医院与一家加拿大公司（Baycrest Global Solutions）联合举办的以老年人护理为专题的讨论会，在会上发表开场致辞。他还访问了当地一家向残疾人提供服务的非盈利机构一加一残障人公益集团（One Plus One）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当天下午，加拿大总督分别会晤了中国总理李克强和国家主席习近平，共同讨论加强加中两国长久而全面的合作伙伴关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Rideau Hall / Sgt Johanie Maheu

7月14日，加拿大总督到清华大学参观，与校领导见面并参观了加中联合水净化研究实验室。还到冰球场与中加两国的冰球爱好者见面，并穿上冰鞋亲自上阵与中国的青少年冰球爱好者打了一场友谊赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下午一点，总督参加了由京东商城主办的活动，对他们开展的加拿大旅游和加拿大食品、消费品推广活动给予支持。五点之前，又参加了有加拿大在中国留学生和从加拿大大学毕业的中国学生的联欢会，感谢他们加中两国教育领域交流中所起到的桥梁作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总督约翰斯顿在此次访问中国后的声明中说：“我在此次访华期间与许多个人与机构进行了广泛的接触，了解到他们的经验，更加感到双边的合作不仅可以带来相互的理解，也可以带来机会和繁荣。在中国期间，我在与习近平会晤后几个小时，就传来了诺贝尔和平奖获得者刘晓波去世的消息，我们为此深感悲痛。我在与习近平的会晤中还提到刘晓波健康及治疗问题，他终生为保护人权所做的努力将被人们铭记”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada