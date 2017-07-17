加拿大也有望获准癌症新疗法 – 嵌合抗原受体T细胞疗法

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美国食品药品管理局（FDA）的一个专家委员会全体成员投票赞成在美国使用嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法，这意味着今年秋天如果FDA最后审批通过，嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法在美国将开放给所有癌症患者，此前这一疗法只针对临床试验病人。

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CBC记者 Kelly Crowe 报道说，嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法是癌症免疫疗法之一，是通过提取患者自身的T细胞并使其配备靶向癌细胞的受体，在特制设备中大量生产嵌合抗原受体T细胞，然后注入患者体内去寻找和摧毁癌细胞。

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但嵌合抗原受体（CAR）T细胞也会攻击健康的细胞，对免疫系统造成灾难。加拿大免疫疗法专家约翰·贝尔教授指出这一个非常有效的疗法，但也同时存在问题，其毒副作用有时会严重到造成患者死亡。

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贝尔教授解释要解决这些问题只能通过临床试验。贝尔教授目前有两个研究团队，分别在渥太华和BC省，但他们还需要至少一年才能接受病人，开始临床试验。

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从理论上说，嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法可以治疗各种不同的癌症，但到目前为止，这一疗法最好的治疗结果是急性淋巴性白血病（acute lymphoblastic leukemia）和其他血癌。

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(RCI with CBC)

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