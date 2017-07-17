BBQ 金属刷伤人，加拿大卫生部开始风险评估

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在BBQ烧烤炉的清理刷伤人事故不断增多的情况下，加拿大卫生部终于开始进行风险评估。

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加拿大卫生部发言人埃里克·莫里塞塞特（Eric Morrissette）表示，卫生部于今年4月份开始对烧烤炉用的铁丝刷进行风险评估，预计评估将在夏末完成。

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加拿大广播公司报道说，自从2011年以来，加拿大卫生部总共收到了不同品牌烧烤刷导致人员受伤的9个事故报告。

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夏季BBQ

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在加拿大，BBQ烧烤是人们在夏季广流行的饮食活动，人们在使用烧烤架时，需要用铁丝刷把之前烧烤粘在架子上的残余食物给刷掉。

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然而，有些烧烤刷子上的金属丝会掉下来，然后沾到烧烤食物上，给食用者造成意外伤害。

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埃里克·莫里塞塞特说，根据 “加拿大消费品安全法”，如果产品对人体健康或安全构成威胁，加拿大卫生部可以采取一系列强制执行的纠正措施。

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这包括召回产品、命令商店停止销售，或查封有关产品。

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金·谢伦伯格（Kim Schellenberg）是阿尔伯塔省的一位居民，她在2014年遭受了一次痛苦的经历，她在食用烧烤的汉堡时吃进了钢丝，在烧烤前，她的丈夫用金属刷刷了烤架。

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谢伦伯格说，医生给她的喉咙做了两次手术，她希望看到市场上完全禁止出售清理烧烤炉用的金属刷。

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专家们还说，很多人遇到了此类事故但没有去报告，实际的事故数量可能更多。

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（RCI with CBC）

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