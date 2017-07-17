BC省林火加剧，超过4万人被疏散

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在加拿大BC省中部地区，星期一（7月17日）上午，天空中烟雾腾腾，截止到星期一中午，BC省已经有超过4万人被疏散，消防员们在继续与山火搏斗。

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BC省交通部长托德·斯通（Todd Stone）表示，野火在中部地区继续肆虐，今年的林火季节来得早，人们需要为今后的“状况”做好准备。

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最近几天没有降雨

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根据天气预报，BC 中部在今后几天内没有降雨，加拿大环境部正在警告BC省中部地区以及东部的萨斯喀彻温省，由于山火的原因，空气的质量将会变得相当糟糕。

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尽管星期一的气温稍微有所下降，但在一些林火重灾区，气温仍然是居高不下。

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BC省山火局的信息官员凯文·斯克内克（Kevin Skrepnek）说，星期六当地出现了大风，导致林火迅速扩散，但星期天风速减缓，使消防队员们的灭火工作能够取得进展。

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他说，尽管面临很多挑战，我们确实看到了进步，很难具体说进步到底有多少。

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虽然天气预报说BC省的干燥气候将继续持续，但斯克内克对今后数天抱乐观态度，他说，估计不再会有星期六那样的大风，当然，星期六造成的损失也已经够大的了。

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4万多人被疏散

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© CBC

加拿大广播公司报道说，目前BC省的南部和中部地区，总共有160多处野火在燃烧，威胁到十几个居民社区，面积最大的一处山火，燃烧面积已经达到52600公顷。

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BC省总共有超过4万人逃离家园，另有2万人也接到了撤离警报。

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在BC 省的威廉姆斯湖 （Williams Lake），整个城市的居民都在星期六撤离，但仍有几个居民留下来，帮助消防队员与火灾抗争。

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蒂姆·曼宁（Tim Menning）就是其中一个，他在镇上经营有一家木材公司，过去几天里一直在协助灭火工作。

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他说，有的天，风非常大，灭火就非常难，几乎没有进展，但星期天的情况有所改善，没有多大的风，我们的灭火行动比较顺利，今天星期一的情况也还可以。

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© CBC News

急需义务工作者

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由于撤离的人越来越多，负责安顿撤离人员的工作人员都感到疲惫不堪，人手不够。

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星期天下午，在BC 省 Kamloops 市的疏散接待中心，志愿工作者乔埃尔·郭德特（Joel Gaudet）告诉加拿大广播公司，他们常常要彻夜工作，非常累。

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他说，我只能时不时地休息了几下，我们确实非常需要人们的帮忙，希望有精力的人来志愿进行协助。

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（RCI with CBC）

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