渥太华男子骑车闯红灯被汽车撞飞，但之后无事 （视频）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大首都渥太华的市中心，一名骑自行车男子闯红灯，被汽车撞飞，但之后似乎没事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，事故发生在上星期六（7月15日）下午 Lyon Street 和 Laurier Avenue West 交界的十字路口，一辆汽车上的摄像头拍下了这危险的一幕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从视频上可以看到，一名男子骑着自行车，显而易见地闯了红灯，有摄像头的汽车减慢了车速，但随后该男子被另外一辆汽车撞上，自行车也飞到空中，差点砸到人行道上的一个行人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在视频中还可以看到，这名男子在被撞后立即起身，似乎没事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，当时在附近正好有一辆警车，警车立即对该男子的健康状况进行评估，而汽车的驾驶者受到了惊吓，但没有受伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华警方表示，有人看到该骑车者闯红灯，已经对该男子提出导致事故的指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada