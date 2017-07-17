不想看到家门口有穆斯林墓地：魁省小城居民投票表决

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魁北克省小镇圣阿波利奈（Saint-Apollinaire）昨晚的一项公投结果引起了加拿大全国媒体的注意。这项公投否决了一个在当地修建穆斯林墓地的项目。星期一（7月17日），当事各方纷纷发声。

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“公投”这个词用在这里其实嫌大了点，因为按照魁省的市政区划法律，有权投票的只是墓地所选地皮周围的49个居民。在去投票的30多人当中，除了一票作废以外，其余19票反对，16票赞成。

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他们表决的问题是关于市政区划更动的。这块地属于住宅用地。要建墓地，首先要改变分区，而按照魁省法律，这需要获得住户的同意。

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圣阿波利奈市长：很无奈，但已尽力

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圣阿波利奈市长贝尔纳.维莱说，一般来说居民不会反对区划变动，对墓地也并不抵触。他认为，这一次改变分区之所以遭到反对，主要原因还是因为要建的墓地是穆斯林的。

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他说，这次投票完全按公投程序进行，市政当局能做的工作都做了。现在必须尊重投票结果。

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魁省首府魁北克城的穆斯林过去一直使用位于蒙特利尔北郊拉瓦尔市的穆斯林墓地。他们一直想在魁北克城附近建一个新墓地。今年1月份魁北克城发生清真寺枪击案后，这个计划得到了市长勒博姆的支持。魁北克城穆斯林社区和当地一家殡葬服务公司签了合作协议，又来和圣阿波利奈市政府谈。

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维莱从一开始就支持这个计划。他认为，很多人反对是因为听信媒体报道，对穆斯林社区缺乏全面了解。他们害怕被穆斯林“入侵”，害怕失去魁北克文化。

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虽然有点失望，但维莱感到安慰的是，意见对立的两方还算和平理性，没有闹到日后没法做邻居的地步。

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伊玛目：感到非常悲哀，惊讶，气愤

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魁北克城清真寺的莫哈麦德.拉比迪说，当地穆斯林社区二十年前就想建一个新墓地，但总是卡在市政区划上。他认为由区区19个人决定这个计划的命运是不合理的。他希望魁北克省政府考虑修改有关法律，因为现行法律是在上个世纪60年代制定的，当时还没有不同族裔相处和不同文化碰撞的问题。

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他认为当地居民的抵触和担忧是没有道理的。“死人有什么好怕的？”至于活人，葬礼过后，死者亲属不过定期去祭拜一下而已。

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这里面还牵涉到商业竞争

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他在接受Radio-Canada早间节目采访时表示，为了完全尊重当地居民的意愿，他们没有去圣阿波利奈挨家登门游说。但是据他所知，与他们合作的殡葬服务公司的竞争对手是去了的，目的是搅黄这个项目。

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投票结果刚刚揭晓时，他考虑过向魁北克省人权法庭提出投诉。但是过了一夜之后，他认为现在最好还是冷静下来好好思考，同时寻求政府和民间的支持和理解。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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