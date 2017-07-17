七年来最大降幅：加拿大房地产销售六月份下降6.7%

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四月份到六月份通常是加拿大房地产市场的旺季。但是加拿大房地产协会（CREA）星期一（7月17日）公布的报告说，加拿大全国四分之三房地产市场放缓，房地产销售量过去三个月来下降了14%，其中六月份和前一个月相比下降了6.7%，为2010年以来最大跌幅。

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加拿大平均房价在过去三个月中也下降了10%，从四月份的559317加元降到六月份的504458加元。但是从全年来看略有增加（0.4%）。

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道明银行和加拿大房地产协会的经济师在接受CBC记者Pete Evans采访时分析说，联邦政府和安大略等省的房地产政策是房地产市场降温的原因，而加拿大银行加息也将会促使许多买家采取观望态度。

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另外，温哥华和多伦多两地的房地产市场拉低了全国平均数据。如果把这两大房地产市场除外，加拿大6月份的平均房价为394660加元，比去年同期上升5%。

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（RCI with CBC）

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