不列颠·哥伦比亚山火灾区开始允许少数居民返家

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不列颠·哥伦比亚省山火灾区已经有部分灾民被允许回家。卡什溪镇（Cache Creek）是一个有100多居民的小镇，居民在7月7日因森林大火撤离。该镇附近的山火面积达到520平方公里，是上百起山火中过火面积最大的。

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该镇居民已经在外避难11天，大多数是留在坎卢普斯。当地的地方官员说，虽然山火仍在继续，仍然没有得到有效控制，但对卡什溪镇的威胁已经减弱，可以允许居民回家。但仍需保持高度警惕。

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省政府的官员们也开始考虑何时能让来自100英里房屋镇（100 Mile House）的居民返回家园。官方提醒在外避难的居民耐心一些，可能不会很快。因为要恢复安全的居住条件，还有一系列的工作需要完成。政府发言人阿尔·里士满说，山火虽然过去了，但是已经断电四五天，红十字会认为冰箱里的所有食品都已坏掉。居民回家要清理冰箱中这些腐败食品，而政府需要找到处理这些腐败食品的地方。

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© CBC / Lien Yeung

另据报道，不列颠·哥伦比亚省政府星期二将进行权力交接。新民主党在16年后重新执政。该党领袖约翰·霍根（John Horgan）下午宣誓就职。

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新民主党一上台就面临着山火危机的处理问题。新民主党省议员卡罗尔·詹姆斯（Carole James）说，他们将努力使权力的交接更顺畅，包括向自由党及时通报火情。而面临下台的自由党负责危机管理的部长也表示，火灾面前无政治，他们也将全力支持新政府所有涉及火灾的工作。

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