从皇家山到老港：蒙特利尔市拨5千万建 “城市走道”，遭反对党抨击

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这个星期一（7月17日），蒙特利尔市为市内的大型步行走道 La promenade Fleuve-Montagne 的落成举行了典礼。

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蒙特利尔正在庆祝建市 375周年，这个项目可是今年庆祝活动中的一个大项目。

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走道总长3.8公里

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© Navneet Pall/CBC

市政府在新闻发布书中说，走道总长3.8公里，把蒙特利尔的两大自然景观 – 圣劳伦斯河 （ St. Lawrence River）和皇家山 （Mount Royal）连接在了一起。

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加拿大广播公司报道说，这一走道从皇家山的山脚下开始，人们经过市中心，可以一直走到老港，途中要经过以下街道：

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McTavish Street.

Sherbrooke Street.

McGill College Avenue.

Ste-Catherine Street.

Place Phillips and Côté du Beaver Hall.

Square Victoria.

McGill Street.

Place D’Youville.

De la Commune.

© Radio-Canada

在走道通过之处，有些地方加宽了人行道，有些地方设置了行人休息区，走道两旁还特别栽种了树木花草，以及绿地。

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步行者们可以下载导览地图 download a map ，一边走，一边了解有关沿途历史建筑、雕像等的信息。

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© Ville de Montréal

超支8百万

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这个项目的总成本约为 5000万加元，比预算多了800万加元。

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蒙特利尔的反对党抨击说，花了纳税人这么多钱，其实项目的结果很一般。

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蒙特列尔反对党 Projet Montreal 的市议员吕克·费兰德斯（Luc Ferrandez）指指点点地说，这里看起来跟以前没什么两样，有些地段还缺乏足够的标识，反正是没什么可以让人叫好鼓掌的因素…我们非常失望。

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他接着说，我们其实完全可以把皇家山下、麦吉尔大学、麦吉尔大街这块地方，改建成一个市民广场，全北美最大的一个广场，成本应该差不多，但市政府为什么没有这样做呢？

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蒙特利市政府则为自己的决定进行了辩护。

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负责城市大型公园和绿地项目的雷尔·梅纳德 （Réal Ménard）说，城市的基础设施都老化了，从皇家山到老港，有着特别的挑战，现在城市里有了一条100% 供步行者使用的的城市长廊，3. 8公里，是个成就。

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© Radio-Canada/Julie Marceau

学者也批评

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弗洛朗·米歇尔洛 （Florent Michelot）是魁北克大学蒙特利尔分校的讲师，他也认为这个走道项目，在许多方面确实令人失望。

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他说，当年市政府在推出这个项目的规划时，承诺结果将会极为壮观，总之，用了法语中所有能用到的高级形容词，两三年后，结果出来了，很显然，我们所看到的并没有达到承诺的水准。

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弗洛朗·米歇尔洛接着补充说，当时市政府甚至把这个项目与纽约市著名的步行公园 The High Line 相提并论，其实，这两者之间，完全没有可比性。

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（RCI with CBC，Radio Canada）

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