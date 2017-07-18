加拿大研究人员正在发现人工甜味素都健康有危害

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

曼尼托巴大学的一项研究表明，经常食用人造甜味剂可能给健康带来诸多风险，包括在一个较长的时间段内体重增加、心脏病以及其它健康问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项研究发表在最新一期出版的《加拿大医学协会期刊》上。文章说，加拿大糖尿病协会和加拿大卫生部目前仍允许使用人工甜味剂。现在有越来越多的人食用各种人工甜味剂，诸如阿斯巴甜，三氯蔗糖和甜叶菊。成人中约有40%的人在日常生活中食用这些糖精。这不仅是指喝咖啡时添加用小纸袋装糖精，也包括在超市出售的含有糖精的食品和饮料，例如糕点、汽水、酸奶， 以及沙拉酱等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© AP Photo / Jenny Kane

此项研究的参与者之一是健康医学教授梅根·阿扎德（Meghan Azad）， 她以前也用糖精代替蔗糖，直到这项研究之前。 她说，人们用糖精代替蔗糖是为了减少卡咯里的摄入，避免因吃糖过多造成肥胖。但研究没有发现用糖精代替蔗糖可以有助于减肥。研究人员反而从新的数据发现，人造甜味剂可能对人体带来危害，还不仅是腰围变粗的问题。如果把糖精当成日常消费品， 那还会对人体的新陈代谢系统，肠道细菌， 以及心血管和食欲产生负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究小组总共参考了30项已有的研究成果，这些研究跟踪了40万人。其中有7项是对肥胖者的随机抽样研究，跟踪时间大多在6个月左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

论文作者瑞恩·扎瑞啴斯基（Ryan Zarychanski）说，尽管实际生活中有成百上千万的人日常食用糖精， 但只有很少一部分参与了他的研究项目。现在，研究小组正在跟进那些连续几周饮用含有糖精饮料的群体，然后搜集他们的排泄物，分析对肠道菌群的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada