BC 林火，浓烟飘向埃德蒙顿地区

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加拿大BC省中部林火，越来越多的烟雾正在飘向邻居阿尔伯塔省的中部，星期二（7月18日）加拿大环境部发布空气质量特别警告，警告覆盖阿尔伯塔省的西部和中部，其中包括埃德蒙顿市地区。

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加拿大环境报说，预计在埃德蒙顿市、St. Albert 和Sherwood Park，星期三（7月19日）的空气质素健康指数将达到10级，这种“高风险”水平可能导致一些人咳嗽、咽喉不舒服、头痛和呼吸急促。

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上个周日，埃德蒙顿市的烟雾就已经非常明显，当时的空气质素指数达到7级，能见度只有3公里多一点。

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加拿大环境部气象学家Stuart MacKay说，在10级的情况下，能见度将不到两公里。

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儿童、老年人、肺病和心血管疾病患者在空气质量恶劣时最容易受到影响。

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加拿大环境部说，佩戴口罩或面具并不是保护自己的最佳方法，而且有可能让呼吸变得更为困难，呼吸有问题的人应该尽量呆在阴凉通风的地方。

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（RCI with CBC）

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