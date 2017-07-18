曾帮助洗雪数起冤案：加拿大著名律师赫什.沃尔克病逝

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

卡尔加里著名律师赫什.沃尔克（Hersh Wolch）7月17日因心脏病突发去世，享年77岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大司法史上的获平反的重大错案中，至少有三起会让加拿大人想起沃尔克的名字。就在他去世的前一星期，他还在为凯勒. 昂格尔（Kyle Unger）争取赔偿。1990年，当时19岁的昂格尔被指控强奸和杀害了一个女孩。他在19年后获得平反，其中14年是在狱中度过的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是让沃尔克在加拿大司法界名声大噪的案子是大卫.米尔加德（David Milgaard）案。米尔加德1969年被指控奸杀一个萨斯卡通护士，在狱中服刑23年后获平反。这是加拿大迄今为止最著名的错判案件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃尔克也是另一个被错判强奸杀人的加拿大人史蒂芬.特拉斯考特（Steven Truscott）的辩护律师。后者在1959年被判绞刑，后改判终身监禁，1969年获假释，2007年获平反。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他是个非凡的辩护律师，不屈不挠地为他的顾客争取公正。 沃尔克的好友和同事格莱格.罗丁

与沃尔克共事将近四十年的格莱格.罗丁说，沃尔克对加拿大刑法的变革贡献巨大。对他的敬重不仅来自同行和客户，也来自律师协会和法官。他在2015年获得阿尔伯塔省律师协会和加拿大律师协会的杰出服务奖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃尔克的妻子希拉.马丁（Sheilah Martin）是阿尔伯塔省上诉法院法官。他们有三子四女。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尖叫半个世纪：雷让.汉斯入室抢劫案

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的司法体系是否公正？辩护律师谈戈梅西性侵案

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃德尼谈为卡德尔案辩护的甘苦

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戈梅西性侵案辩护律师其人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC and CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada