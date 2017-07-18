狗在车里被热死，卡尔加里男子遭指控

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加拿大卡尔加里市的一名男子因把狗留在车里导致狗被热死而受到指控。

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加拿大广播公司报道说，45岁的 Jeremy Quaile 被指控违反了“动物保护法”，罪名是未能向动物提供足够的通风和保护，使其免受伤害。

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上个星期三，卡尔加里的人道主义协会（algary Humane Society）接到了路人的报告，在Jeremy Quaile的汽车里找到了一条已经被热死的狗。

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人道主义协会在一份声明中说，他们认为这条狗在一辆关着的汽车中被关了很长时间，当时外面的温度高达31摄氏度。

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人道协会的主管布拉德·尼科尔斯（Brad Nichols）表示，这个案件应该给宠物的主人们“敲响警钟”，在高温下把动物留在汽车里是非常危险的。

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卡尔加里市的消防部门和警方也一直警告人们不要在高温下把宠物关在汽车里。

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© Associated Press

（RCI with CBC）

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