加拿大没参加北美导弹防御体系，却为欧洲防御体系供款的原因

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加拿大广播公司记者根据信息公开法从联邦政府获得的文件显示，虽然目前加拿大没有参与北美的弹道导弹防御系统，但却为欧洲的导弹防御体系提供资金支持，那是北约建立的导弹防御体系，技术上没有北美的先进。

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2015年秋季，国防部在一份向部长哈吉特·萨吉安（Harjit Sajjan）提交的文件中提到，加拿大参加了欧洲盟国建立的防务体系，并向这一防御体系提供资金支持。文件中说：“加拿大认为北约建立的导弹防御体系是为了保护北约的领土、人口和军事安全。”

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2005年，加拿大前总理保罗·马丁的自由党政府决定不参加乔治·布什发起的北美弹道导弹防御系统。目前的自由党特鲁多政府在防务政策上也是相同的立场。

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加拿大前总理哈珀与国防部长麦凯 © CP

但加拿大在2010年参加了北约导弹防御体系战略计划。当时执政的保守党政府同意北约提出的这一想法，认为是为保护北约国家的安全。但后来这一计划的覆盖范围不断扩大，已经几乎覆盖了整个欧洲大陆。

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当时担任国防部长彼得·麦凯（Peter MacKay）顾问的理查德·科恩认为：“加拿大为保护自己参与欧洲的防御是必要的，我们为此做出一些贡献是正确的。但问题是我们没有得到多少回报”。

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加拿大每年要额外缴纳6千万加元

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北约在欧洲建立的导弹防御系统最初预计需要11亿加元，后来的更新需要追加至少3亿加元，所有开支由北约的29个成员国供款。

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本来，加拿大每年分两次向北约缴纳7,790万加元，而为建立导弹防御体系，每年要额外再支付6,101万加元。

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由于这些供款都缴纳给北约共同基金，所以无论加拿大国防部还是北约组织都无法明确计算出，有多少加拿大的供款是用在了创建导弹防御体系上。

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© AP Photo / Matt Hartman

现任国防部长萨吉安的发言人约旦·欧文斯（Jordan OwensSajjan）女士在回答加拿大广播公司记者的邮件中试图解释加拿大的矛盾做法。她说加拿大参加欧洲的导弹防御体系，是为了保护欧洲免受无赖国家的导弹袭击，而北美则没有受到这种袭击的危险。

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她在电子邮件声明中说：“国际联盟有一个共同的防务政策，与各国有自己的防务政策并不矛盾”。她认为，加拿大不可能在军事同盟中选择性地参加一些战略计划，而不参加另一些战略计划。“加拿大作为北约的成员国，要承担所有义务，其中也包括那些有利于我们的欧洲盟国集体防务的战略”。

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事实上，按照北约建立欧洲导弹防御体系的规则，各个成员国在承担哪部分费用方面，有一定的选择权。加拿大选择的是承担指挥及控制系统的费用，该系统连接着遍布于欧洲海上和岸上的雷达网络，包括维持网络运行和电力保障系统。

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欧洲导弹防御系统的演进

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曾在渥太华民间研究机构里多研究所从事国防事务研究的佩吉·梅森（Peggy Mason）目前担任加拿大驻联合国裁军大使。她说，在欧洲提出建设导弹防御体系的开始阶段，并没有引起多大反响，但是后来，俄罗斯的反应越来越强烈了。

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© KCNA via Reuters

梅森说：“俄国认为这个导弹防御体系是对他们安全的威胁，并将其视为进攻能力的一部分。而北约则否认这个体系有进攻能力。

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“从武器控制的意义上来看，导弹防御体系正在变得越来越不稳定。我觉得，在加拿大决定加入之前，应该与北约在内部进行更细致的讨论，因为这个系统实际上正在扩展”。

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在意识到俄罗斯的敏感之后，为了安抚莫斯科，2013年奥巴马政府取消了将北约的导弹防御体系升级的计划，本来是要安装反应根块，威力更强的拦截导弹。

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科恩说，鉴于朝鲜近期的远程导弹试验，加拿大没有参加北美导弹防御系统，面临的危险正在加大。

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但梅森不同意这种看法，她说：“大家对北韩领导人有各种不同的见解，但我认为，金正恩最看重的是维护他的政权。他似乎已经确认，为了避免遭到美国的袭击，最好有一些核武器来保护自己”。收听

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