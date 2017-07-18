自左至右为加拿大总参谋长， 国防部长和总理
Photo Credit: PC / Sean Kilpatrick

加拿大没参加北美导弹防御体系，却为欧洲防御体系供款的原因

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 18 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司记者根据信息公开法从联邦政府获得的文件显示，虽然目前加拿大没有参与北美的弹道导弹防御系统，但却为欧洲的导弹防御体系提供资金支持，那是北约建立的导弹防御体系，技术上没有北美的先进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年秋季，国防部在一份向部长哈吉特·萨吉安（Harjit Sajjan）提交的文件中提到，加拿大参加了欧洲盟国建立的防务体系，并向这一防御体系提供资金支持。文件中说：“加拿大认为北约建立的导弹防御体系是为了保护北约的领土、人口和军事安全。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2005年，加拿大前总理保罗·马丁的自由党政府决定不参加乔治·布什发起的北美弹道导弹防御系统。目前的自由党特鲁多政府在防务政策上也是相同的立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大前总理哈珀与国防部长麦凯 © CP

但加拿大在2010年参加了北约导弹防御体系战略计划。当时执政的保守党政府同意北约提出的这一想法，认为是为保护北约国家的安全。但后来这一计划的覆盖范围不断扩大，已经几乎覆盖了整个欧洲大陆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时担任国防部长彼得·麦凯（Peter MacKay）顾问的理查德·科恩认为：“加拿大为保护自己参与欧洲的防御是必要的，我们为此做出一些贡献是正确的。但问题是我们没有得到多少回报”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大每年要额外缴纳6千万加元

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北约在欧洲建立的导弹防御系统最初预计需要11亿加元，后来的更新需要追加至少3亿加元，所有开支由北约的29个成员国供款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本来，加拿大每年分两次向北约缴纳7,790万加元，而为建立导弹防御体系，每年要额外再支付6,101万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于这些供款都缴纳给北约共同基金，所以无论加拿大国防部还是北约组织都无法明确计算出，有多少加拿大的供款是用在了创建导弹防御体系上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© AP Photo/Matt Hartman

现任国防部长萨吉安的发言人约旦·欧文斯（Jordan OwensSajjan）女士在回答加拿大广播公司记者的邮件中试图解释加拿大的矛盾做法。她说加拿大参加欧洲的导弹防御体系，是为了保护欧洲免受无赖国家的导弹袭击，而北美则没有受到这种袭击的危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在电子邮件声明中说：“国际联盟有一个共同的防务政策，与各国有自己的防务政策并不矛盾”。她认为，加拿大不可能在军事同盟中选择性地参加一些战略计划，而不参加另一些战略计划。“加拿大作为北约的成员国，要承担所有义务，其中也包括那些有利于我们的欧洲盟国集体防务的战略”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

事实上，按照北约建立欧洲导弹防御体系的规则，各个成员国在承担哪部分费用方面，有一定的选择权。加拿大选择的是承担指挥及控制系统的费用，该系统连接着遍布于欧洲海上和岸上的雷达网络，包括维持网络运行和电力保障系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧洲导弹防御系统的演进

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾在渥太华民间研究机构里多研究所从事国防事务研究的佩吉·梅森（Peggy Mason）目前担任加拿大驻联合国裁军大使。她说，在欧洲提出建设导弹防御体系的开始阶段，并没有引起多大反响，但是后来，俄罗斯的反应越来越强烈了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© KCNA via Reuters

梅森说：“俄国认为这个导弹防御体系是对他们安全的威胁，并将其视为进攻能力的一部分。而北约则否认这个体系有进攻能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“从武器控制的意义上来看，导弹防御体系正在变得越来越不稳定。我觉得，在加拿大决定加入之前，应该与北约在内部进行更细致的讨论，因为这个系统实际上正在扩展”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在意识到俄罗斯的敏感之后，为了安抚莫斯科，2013年奥巴马政府取消了将北约的导弹防御体系升级的计划，本来是要安装反应根块，威力更强的拦截导弹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科恩说，鉴于朝鲜近期的远程导弹试验，加拿大没有参加北美导弹防御系统，面临的危险正在加大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但梅森不同意这种看法，她说：“大家对北韩领导人有各种不同的见解，但我认为，金正恩最看重的是维护他的政权。他似乎已经确认，为了避免遭到美国的袭击，最好有一些核武器来保护自己”。收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会暴打黑人青年的安省警官被指控并被停职社会从皇家山到老港：蒙特利尔市拨5千万建 “城市走道”，遭反对党抨击社会数万加拿大阵亡军人墓碑因缺乏资金疏于维护：老兵事务部审计报告人物曾帮助洗雪数起冤案：加拿大著名律师赫什.沃尔克病逝国际、政治加拿大没参加北美导弹防御体系，却为欧洲防御体系供款的原因社会狗在车里被热死，卡尔加里男子遭指控环境BC 林火，浓烟飘向埃德蒙顿地区健康、社会加拿大研究人员正在发现人工甜味素都健康有危害社会不列颠·哥伦比亚山火灾区开始允许少数居民返家经济七年来最大降幅：加拿大房地产销售六月份下降6.7%

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志