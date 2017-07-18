数万加拿大阵亡军人墓碑因缺乏资金疏于维护：老兵事务部审计报告

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加拿大老兵事务部的审计报告说，全国各地有45000多个军人墓需要修理或更换墓碑。由于缺乏资金，许多军人墓园疏于维护。

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加拿大全国各地有六千多个大大小小的军人墓园，有20多万阵亡或殉职的军人葬在这些墓园里。还有大约11万在两次世界大战中阵亡的加拿大军人葬在海外。管理海外军人墓园的是英联邦战争墓园委员会。加拿大联邦政府每年向该委员会拨款1千万加元。

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© Jeff McIntosh/CP

加通社记者Lee Berthiaume报道说，审计报告批评的是国内墓园的管理。2003年，老兵事务部从联邦预算获得的墓园管理经费从每年5百万加元降到1百万加元。2009年增加到120万加元后维持同一水平至今。

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因为没钱，比较贵的维修就拖了下来，例如更换墓碑或修补基座。审计报告说，按照目前的经费水平，完成所有的修理需要十七年的时间。

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老兵事务部发言人表示接受审计报告的结论和建议，并将采取措施提高效率。

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（RCI with CP）

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