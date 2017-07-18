暴打黑人青年的安省警官被指控并被停职

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去年圣诞假日期间的一个深夜，安大略省惠特比（Whitby）市的19岁黑人米勒（Dafonte Miller）被警官泰里奥特（Michael Theriault）用一根钢管殴打，造成鼻梁、手腕等多处骨折，一只眼睛严重受伤，需要动手术摘除。当时泰里奥特并没有在执勤。

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CBC记者Lorenda Reddekopp报道说，安省特别调查部门（SIU）星期二（7月18日）对泰里奥特提出正式起诉，指控他严重攻击、持械攻击和扰乱公共安全的罪名。多伦多警方证实他已被留薪停职。

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米勒起初被指控攻击他人和盗窃等罪名，但是这些罪名在今年五月的初审后全部被撤消。他的律师福尔克纳（Julian Falconer）说，事发当夜，米勒和两个朋友走在去另一个朋友家的路上，泰里奥特和另一名男子向他们寻衅并手持钢管追赶他们。落在后面的米勒遭到暴打。福尔克纳坚信这是因为米勒是黑人，并怀疑泰里奥纳当时喝醉了。

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福尔克纳经常代理受到警察不公对待的客户，但是他说他过去从未见过如此残暴的攻击。“这是书里写的过去发生在美国南方的事。”

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米勒的母亲认为泰里奥特应该被指控谋杀未遂的罪名。因为他的钢管只要再落下两三次，她儿子可能就被打死了。现在米勒虽然保住性命，但是她说，过去那个爱打棒球、会写说唱歌词、爱逗乐的孩子已经完全变成了另外一个人。

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(RCI with CBC)

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