加拿大古生物学家的名字被用于命名一种新发现的恐龙

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的阿尔伯塔省曾经出土多种恐龙的化石，其中有一种叫“阿尔伯塔猎手”。它是被加拿大古生物学家菲利普·柯里（Philip Currie）发现的。现在这种恐龙的名字上被加上了柯里的姓氏，全名叫“阿尔伯塔猎手·柯里恐龙”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

这是一种长着羽毛，有锋利牙齿的恐龙，曾经漫游在郁郁葱葱的沿海平原，就是现在的阿尔伯塔省的Drumheller山谷地区。这种恐龙的化石和碎片非常罕见，是因为菲利普·柯里深入专注的研究才发现的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此，安大略省皇家博物馆的脊椎动物古生物专家戴维·埃文斯（David Evans）在最新一期《加拿大地球科学》期刊上，介绍这种恐龙时， 加上了柯里的名字。他说，“我已经命名过一些恐龙，其中包括一些来自艾伯塔省的恐龙。 但这次我觉得很特别。我想抓住这一机会，表达我对柯里教授卓越工作的赞赏”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

柯里是阿尔伯塔大学古生物学教授，也是加拿大古生物研究会的主席，几十年来一直在从事恐龙科考工作。他承认痴迷于恐龙的研究。他说：阿尔伯塔猎手这种恐龙是我一直在努力探究的一种类型。它非常独特。我发现的一只大约生活在7600万年前。 这种羽毛恐龙有很多神秘之处。例如它的体型并不太大，就像矮个子的成年人大小。但它飞翔的速度很快，有锋利的牙齿。我非常喜爱研究它们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

柯里说，现在这种恐龙以他的名字命名，“是非常有意义的。而且这种恐龙的名字里本来就与阿尔伯塔连在一起了， 这是一件非常棒的事”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada