不列颠·哥伦比亚省两个采矿项目遇阻力

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不列颠·哥伦比亚省两个开发矿山的新项目都遇到了很大阻力。

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第一个是位于威廉姆湖西南125公里的铜矿项目。当地的原住民 斯欧蔻特恩部落星期三对媒体说，就在当地6个原住民社区因森林火灾撤离期间， 省政府能源厅发给了矿山公司开采许可证，这个消息令他们感到吃惊。他们将通过法律途径挑战省政府的决定。

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计划开采这一铜矿的是泰斯科（Taseko）矿业公司，他们的这个铜矿开采项目命名为新兴铜矿。但此前两次向联邦政府申请开采许可证都被拒绝， 第一次是被联邦政府环境保护部否定的。 公司又在2013年作出详细的环保评估，结果在2014年再次被拒。

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今年初该公司又转向省政府申请开采许可。现在得到省政府的许可证意味着可以开始前期的勘察和准备工作了。

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另一个矿山项目是在坎卢普斯市南部的阿贾克斯铜矿，也遭到该市的反对。市议会在星期一以投票方式通过了一封给上层政府的信，正式表达他们的反对意见，并附上了一个他们所担心问题的清单。

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坎卢浦斯代市长阿俊·辛格（Arjun Singh）表示，他们不同意这个铜矿开采项目的主要原因是无法得到当地原住民部落的支持。

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按照市政府原来与矿山公司的协商方案，如果矿山开采计划能够落实，那就意味着该是每年可以得到380万元的额外收入。

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