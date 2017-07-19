每一天都可能有变：前温哥华市议员黎拔佳谈BC省政坛

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BC省新民主党领袖霍尔根（John Horgen）和他的新内阁星期二（7月18日）宣誓就职。在经过两个多月的动荡之后，BC省政坛是否终于可以恢复平静，让新政府从容当家了呢？资深华裔评论员、前温哥华市议员黎拔佳认为不会。他在接受本台采访时预测说，今后一年多，BC省政坛每一天都可能发生变动。

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诡异的省选结果造成极为动荡的局面

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黎先生首先简单回顾了一下BC省五月省选的结果：自由党获43席，仅差一席即可组成多数政府。新民主党获41席，虽然比自由党少，但是和获3席的绿党结盟后，就正好达到在87席的议会占多数的44席。两党联手在议会通过不信任投票推翻自由党，新民主党得以上台执政。

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两党联盟比自由党多出一席。但是黎先生提醒说，执政党必须选出一名本党议员担任议长，而议长一般情况下不能投票。这就造成了在议长之下执政党和反对党各有43名议员的局面。

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如果在投票时出现了43票对43票的僵局，议长是可以投票的。黎先生说，在BC省历史上，需要议长的一票来决定议案命运的事不过发生了两三次而已。以目前的BC省议会状况，一个星期就打破这个记录都有可能。

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力量太过平均，有人拉肚子都有可能改变政局

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黎先生分析说，新民主党获得的选票和议席均低于自由党，执政党的位置是否坐得稳，取决于它和绿党的“蜜月”持续多久。毕竟两党各有各的党纲和目标。绿党不会甘心被收编。它必须保持自己的特色，下一次省选才有可能继续成长。

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一两票的差距就可以决定一个议案通过与否，甚至政府的寿命。因此，只要有一个议员不爽或生病就要出大事。过去曾经发生过议员从病床上爬起来去投票，后面跟着一个为他提着盐水袋的护士，就是因为议会出现了一票定生死的局面。

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BC省上一次出现少数党执政还是在1952年，由社会信用党组成的少数政府存在了239天。黎先生认为，自由党和新民主党都会希望在对自己最有利的时机重新洗牌，争取获得多数。议会两大党如此“各怀鬼胎”，政局自然不稳。

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脱欧公投，美国大选……，BC省并不孤独

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自由党和新民主党不仅议席数如此接近。两党获得的选票相差也不过0.08%而已。平分天下到如此精确的程度，政局怎么可能稳定呢？黎先生说，全世界都出现了同样的问题，即社会走向两极化。

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他表示，对普通BC省人来说，谁上台执政实际上并不那么重要。但这次省选显示出的社会撕裂的严重程度，才是真正令人担忧的。

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少数政府多短命。黎先生说，加拿大历届少数政府的平均寿命是十八个月。这也是他为BC省新政府预测的最长寿命。短则今年年底、明年年初就可能举行省选。

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本来手里捧着个金饭碗的自由党

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黎先生形容自由党领袖克拉克败选是打碎了捧在手里的金饭碗。没有几个政府是在经济成绩最好的时候被赶下台。克拉克最引以为傲的政绩是经济，但问题是，许多BC省民对经济成就无感。他们没有从中得到好处，因此觉得政府的政策是为富人服务的。这是社会撕裂的重要原因。美国上次大选也出现了类似的情况。

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黎先生说，BC省自由党政府过去几年在医疗、儿童福利、老年人福利这些要花钱的地方确实是有缺陷的。这次省选，新民主党提出为全民服务的口号，并指责自由党只为有钱人服务。这话说到了很多选民的心里。政府的功能不仅是管账，也要负责提供社会服务。

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府库丰盈，却没有拿出来改善民生，黎先生认为这是自由党政府最大的败笔。至于克拉克，她现在虽然仍然是BC自由党的领袖，而且并无退意，但是在经过一次失败的选举后，她的命运已经不由她自己决定，而是由党来决定。

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