联邦政府要堵高收入加拿大人逃税漏洞

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加拿大有钱人减少交税的方式主要是海外避税、资产增值低税率避税、和成立公司避税等。

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有限公司数量暴增

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在加拿大自由党政府与一些国家签署了金融信息分享协议后，在一些海外国家有银行账户的加拿大人的金融信息会被传递给加拿大政府，从而让他们难逃加拿大国税局的关注。现在，特鲁多的加拿大联邦政府又打算推出措施堵塞一些高收入加拿大人喜欢采用的逃税手段，这就是成立有限公司避税。

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2017预算由于缺乏堵塞税收漏洞的措施而受到批评 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

据加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker的报道，自从上个世纪70年代以来，加拿大个人所得税税率与公司所得税的税率的差距越来越大，这导致加拿大的有限公司数量猛增了八倍。

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收入喷洒

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现在，自由党联邦政府财政部长莫尔诺提出的堵塞被称作“收入喷洒income sprinkling”税收漏洞的措施是，对那些成立有限公司的高收入加拿大人是否够格把个人收入纳入有限公司框架的合理性进行测试。

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莫尔诺提出的这一堵塞高收入者纳税漏洞的措施先要经过75天的咨询，然后在秋天作为法案提交给联邦议会通过。

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加拿大财政部的数字是，有约5万个加拿大高收入家庭会受到这一堵塞税收漏洞措施的影响。

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有报道说，不少高收入的加拿大专业人士，比如医生和律师，常常以成立有限公司的方式从事自己的工作，这样不但把许多开支打入公司的支出项目，把公司的净收入按照低税率的有限公司所得税和公司红利税纳税，而且把低收入或者是没有收入的家庭成员，比如小孩子，也作为公司雇员或者是公司股东分配收入，这样从多方面降低自己本来应该报税的收入。

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NDP联邦议员Erin Weir要求大幅度增加资产增值税 © Stefani Langenegger/CBC

专家们的测算显示，一个年收入22万加元的高收入加拿大人通过“收入喷洒”的避税手段每年可以少交3万5千加元的所得税。而相比之下，作为普通挣工资的打工者，每分钱的工资收入都被纳入个人所得税的纳税范畴。

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普通打工者真惨

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加拿大联邦政府财政部长莫尔诺说，自由党政府提出的上述堵塞高收入加拿大人避税漏洞的措施就是为了让加拿大的税收制度比较平等，不让那些高收入加拿大人利用让人眼花缭乱的会计手段钻空子逃税。

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有讽刺意味的是，财政部长莫尔诺本人就曾经是金融领域的高收入者，而且利用有限公司的纳税结构处理自己的收入、减少税务负担；莫尔诺说落实了他提出的堵塞高收入者税收漏洞的措施后，他应缴纳的联邦所得税也会增加。

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根据莫尔诺提出的堵塞纳税漏洞的措施，如果国税局经过测试认定高收入加拿大人成立的有限公司缺乏合理性，则会对分配给低收入家庭成员的红利收入按照最高的联邦税率33%进行征税。

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加拿大自由党联邦政府还准备在将来适当时候推出提高资产增值税的法案。目前增值的资产只有50%需要纳税的制度被认为是让有钱人合法避税的不公平税法。

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RCI with CBC

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