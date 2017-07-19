自由党政府开始落实竞选承诺让有钱人多交税

自由党政府开始落实竞选承诺让有钱人多交税
Photo Credit: Sean Kilpatrick/Canadian Press

联邦政府要堵高收入加拿大人逃税漏洞

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 19 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大有钱人减少交税的方式主要是海外避税、资产增值低税率避税、和成立公司避税等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有限公司数量暴增

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大自由党政府与一些国家签署了金融信息分享协议后，在一些海外国家有银行账户的加拿大人的金融信息会被传递给加拿大政府，从而让他们难逃加拿大国税局的关注。现在，特鲁多的加拿大联邦政府又打算推出措施堵塞一些高收入加拿大人喜欢采用的逃税手段，这就是成立有限公司避税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
2017预算由于缺乏堵塞税收漏洞的措施而受到批评
2017预算由于缺乏堵塞税收漏洞的措施而受到批评 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

据加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker的报道，自从上个世纪70年代以来，加拿大个人所得税税率与公司所得税的税率的差距越来越大，这导致加拿大的有限公司数量猛增了八倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

收入喷洒

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，自由党联邦政府财政部长莫尔诺提出的堵塞被称作“收入喷洒income sprinkling”税收漏洞的措施是，对那些成立有限公司的高收入加拿大人是否够格把个人收入纳入有限公司框架的合理性进行测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫尔诺提出的这一堵塞高收入者纳税漏洞的措施先要经过75天的咨询，然后在秋天作为法案提交给联邦议会通过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加拿大财政部的数字是，有约5万个加拿大高收入家庭会受到这一堵塞税收漏洞措施的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有报道说，不少高收入的加拿大专业人士，比如医生和律师，常常以成立有限公司的方式从事自己的工作，这样不但把许多开支打入公司的支出项目，把公司的净收入按照低税率的有限公司所得税和公司红利税纳税，而且把低收入或者是没有收入的家庭成员，比如小孩子，也作为公司雇员或者是公司股东分配收入，这样从多方面降低自己本来应该报税的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
NDP联邦议员Erin Weir要求大幅度增加资产增值税
NDP联邦议员Erin Weir要求大幅度增加资产增值税 © Stefani Langenegger/CBC

专家们的测算显示，一个年收入22万加元的高收入加拿大人通过“收入喷洒”的避税手段每年可以少交35千加元的所得税。而相比之下，作为普通挣工资的打工者，每分钱的工资收入都被纳入个人所得税的纳税范畴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普通打工者真惨

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府财政部长莫尔诺说，自由党政府提出的上述堵塞高收入加拿大人避税漏洞的措施就是为了让加拿大的税收制度比较平等，不让那些高收入加拿大人利用让人眼花缭乱的会计手段钻空子逃税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有讽刺意味的是，财政部长莫尔诺本人就曾经是金融领域的高收入者，而且利用有限公司的纳税结构处理自己的收入、减少税务负担；莫尔诺说落实了他提出的堵塞高收入者税收漏洞的措施后，他应缴纳的联邦所得税也会增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据莫尔诺提出的堵塞纳税漏洞的措施，如果国税局经过测试认定高收入加拿大人成立的有限公司缺乏合理性，则会对分配给低收入家庭成员的红利收入按照最高的联邦税率33%进行征税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党联邦政府还准备在将来适当时候推出提高资产增值税的法案。目前增值的资产只有50%需要纳税的制度被认为是让有钱人合法避税的不公平税法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会纽芬兰人就这么好：众人联手找到遗失相机千里之外的主人社会魁北克城清真寺收到被撕破的古兰经和侮辱性字条社会新调查：大多伦多一半以上黑人曾在公共场所被警察 “叫停”政治每一天都可能有变：前温哥华市议员黎拔佳谈BC省政坛政治从加拿大乘飞机去美国，今天起安检更严格经济加拿大制造业销售额连续三个月增长加拿大原住民、环境、社会、经济不列颠·哥伦比亚省两个采矿项目遇阻力社会联邦政府要堵高收入加拿大人逃税漏洞动物世界、科技加拿大古生物学家的名字被用于命名一种新发现的恐龙社会暴打黑人青年的安省警官被指控并被停职

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志