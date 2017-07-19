加拿大制造业销售额连续三个月增长

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今年5月份加拿大制造业的销售额增长了1.1%，达到546亿加元，高于经济学家们预测的0.8%，而且这已经是制造业连续第三个月出现增长。

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加拿大统计局表示，在制造业的21个领域中，16个出现增长，交通设备和化工制造更是“一路领先”。

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以汽车和汽车零部件为主的交通设备销售额增长了4.2%，达到115亿加元，化工制造业销售额升了2.4%，达44亿加元。

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TD 银行的经济学家Michael Dolega表示，对加拿大制造业来说，5月份是个好月份，但他同时表示，制造业的强劲可能不会持续。

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他说，鉴于加拿大央行紧缩了货币政策，加元在近期内大幅升值，有可能会对经济增长带来一些遏制。

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他还表示，另外，由于NAFTA的重新谈判即将开始，加拿大制造业的前景有可能进一步复杂化。

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（RCI with CBC ）

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