从加拿大乘飞机去美国，今天起安检更严格

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根据美国国土安全部 （ The Department of Homeland Security）的要求，从本周三（7月19日）开始，从加拿大乘飞机去美国的乘客，将面临一系列更严格的安检措施。

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美国国土安全部说，恐怖分子正在寻求以商业航班为目标的新型袭击手段。

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从7月19日起实施的措施包括：

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全面加强对乘客的安全检查；

加强对个人电子设备的检查；

加强在飞机停机坪和乘客候机区域的安全措施；

使用更先进技术，扩大嗅探犬检查，增设前置检查站。

西捷航空（WestJet）和加拿大航空公司（Air Canada）已经要求乘客必须至少提前2小时抵达机场，以应对加严的安检过程。

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美国国土安全部的新安检措施并不只在加拿大执行，而是针对世界上所有的赴美商业航班。

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加拿大广播公司报道说，世界上大约280个提供飞往美国商业航班的机场，都从今天起实施了强化安检措施。

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（RCI with CBC）

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