新调查：大多伦多一半以上黑人曾在公共场所被警察 “叫停”

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根据一个新的调查，在加拿大的大多伦多 GTA 地区，一半以上的黑人居民曾在公共场所有过被警方拦住的经历，而在 25 – 44岁的黑人男子中，高达79%的人有过这种遭遇。

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这一调查名为“黑人体验项目”（The Black Experience Project），调查的主题之一，就是探讨黑人社区与警察之间的关系。

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黑人体验项目

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在经过 7年多的研究、访谈和社区的广泛参与之后，“黑人体验项目” 发布了最终调查结果，根据这个报告，大多伦多有 40多万人称自己是黑人，占到加拿大黑人总数的将近一半，在过去30年里，加拿大的黑人人口翻了3倍之多。

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佛兹娅（Fowzia Duale Virtue）是这个项目的协调员，她说，开展这个项目的目标，是帮助社会对黑人社区的多样性和活力加强了解，同时也是为了回答一个中心问题：在大多伦多（GTA），作为黑人意味着什么？

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她说，我们获得了非常丰富的数据，获得了大约6万个评论，对这些数据和信息，我们可以继续进行深入的分析。

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佛兹娅原籍索马里，她希望这个项目能够成为一个带有历史意义的窗口，让人们了解到在2010到2017年之间，大多伦多地区的黑人们在说什么和做什么，以及他们的感觉。

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25- 44岁年龄段的黑人男子

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佛兹娅表示，参加了项目调查的黑人，在年龄和社会经济地位上都有很大不同。

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但在涉及到与警察关系这个问题时，年龄在25到44岁之间的黑人男子负面反应最多。

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在受访的黑人中，有 55%的人表示曾经在公共场所被警察拦住，但在25至44岁年龄段的黑人男子中，这个比例则跃升至 79%。

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与此同时， 38%的黑人表示曾经受到警察的粗暴骚扰或虐待，但在25至44岁年龄段的黑人男子中，这个比例为 60%。

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受访者中有 11%的黑人说警察曾对他们使用武力，而在25至44岁的黑人男子中，24% 的人说遭受到过警方的武力。

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“长期的对话”

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佛兹娅说，我们知道黑人社区与警方的关系一直很紧张，有很多冲突，很多不信任，这是一个长期以来的问题，现在获得的数据更加说明了这一点。

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她认为，黑人社区与警方之间的关系，需要 “持续不断的对话”，而且必须是 “围绕人性不断进行的对话”。

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也肯定警察的工作

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在警方在工作中是否对 “黑人社区” 给予了公正对待这个问题上，54% 的黑人认为警察工作得不好。

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然而，=也有 44%的黑人表示，曾经获得过警方的帮助。

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另外，在有关警方是否总体来讲确保了公民安全这个更为广泛的问题上，80%的黑人认为警察工作得很好或还可以。

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每天经历 “微歧视”

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上述研究还发现，三分之二的黑人说自己频繁或时常遭遇种族歧视，每10个黑人中就有 8个人表示，他们每天都会遭受 “微歧视”，比如别人对他们看不起的态度。

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在教育系统中也是一样，有一半的黑人学生说，老师对他们的态度与对非黑人学生不一样，有 40% 的黑人学生认为，他们 “只是有时候” 得到老师的认可，或 “永远不会” 得到老师认可。

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（RCI with CBC）

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