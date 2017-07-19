魁北克城清真寺收到被撕破的古兰经和侮辱性字条

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魁北克城清真寺上个星期五（7月14日）收到一个包裹，内有一本被撕破的古兰经和一个字条。字条上说，穆斯林可以把墓地建在一个养猪场。此事发生在魁省小城圣阿波利奈的一些居民就穆斯林墓地问题投票表决的两天前。

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清真寺理事会主席莫哈麦德.拉比迪说，为了不影响投票结果，他们当时决定暂不声张。此事直到星期二晚上才公开。

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魁北克城警方已经开始对此事进行调查。魁省议员Joel Lightbound说，这个清真寺在六个月前刚刚发生了造成六人死亡的枪击案，现在又收到这样的侮辱，实在是令人无法接受。但是他在和拉比迪交谈后得知，自枪击案后，清真寺不断收到写有仇恨言论的信件。

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而在枪击案发生七个月前，这个清真寺曾经收到过几个猪头和一个“祝胃口好”的字条。

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正在埃德蒙顿出席省长联席会议的魁北克省长库亚尔说，一个自由和民主的社会决不能容忍这样的事发生。他认为此事并不代表大部分魁北克人对穆斯林的态度。

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（RCI with CBC）

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