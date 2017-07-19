纽芬兰人就这么好：众人联手找到遗失相机千里之外的主人

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魁北克省蒙特利尔市的一对夫妇在纽芬兰省登山时丢失了相机。但是多亏一位好心的当地登山客，加上社交网络的助力和一点好运气，他们找回了相机，以及存在里面的宝贵的旅行记忆。

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这个故事的男主角保罗.斯泰西在接受CBC记者Avneet Dhillon采访时说，他在东岸步道登山时发现了一个挂在树枝上的相机。那天晚上有雨，他担心相机被淋坏，就把它带回了家。他选了一张内存卡上的照片登在Facebook上，请友邻帮助转发。

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这张照片在二十四小时内被转发了两千多次。线索和建议来自纽芬兰省各地的热心人。一个名叫莎琳.巴特的该省女子看到照片后，认出了照片上的夫妇是来自蒙特利尔市的伊翁.德谢纳和帕特里夏.杜瓦龙。巴特和丈夫几天前在露营旅行途中曾和他们相遇。两对夫妇很谈得来，互相加了Facebook好友。

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德谢纳和杜瓦龙刚结束旅行，一到家就收到了相机失而复得的消息。杜瓦龙说，她浏览了斯泰西登出照片后收到的留言，无法相信那么多陌生人把找到相机主人当成自己的事。她说，她几乎被这么多人的善意“冲晕了头”，这只有在纽芬兰才会发生。

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她真心认为斯泰西和巴特应该为纽芬兰旅游代言。她本人的建议是：如果你去纽芬兰，要和当地人交往。“你永远不知道会发生什么事。”

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（RCI with CBC）

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