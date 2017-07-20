加拿大如履薄冰：8月重开NAFTA谈判

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8月16日在美国首都华盛顿，加拿大、美国、墨西哥将开始北美大陆三国自由贸易协议重新谈判的会谈进程，这是一个有可能会给加拿大经济带来长期性重大影响的谈判。

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特朗普在NAFTA谈判中志在必得 © Carlos Barria/Reuters

第一仗

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据加拿大广播公司记者麦克格里格Janyce McGregor的报道，美国特朗普政府的首席贸易谈判代表雷特泽尔Robert Lighthizer星期三宣布，重新谈判北美大陆三国自由贸易协议的第一轮会谈8月16日至8月20日在华盛顿举行，随后的几轮谈判将在今年秋季分别在加拿大和墨西哥举行。

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专家们认为，美国特朗普政府选择在美国法律规定的90天咨询期结束后立即重开北美大陆三国自由贸易谈判显示了美国方面急于修正这一加美墨三国自由贸易协议；因为2018年夏天墨西哥会举行总统大选、2018年秋天美国也会举行国会中期选举，特朗普政府不想让选举政治左右修改北美大陆三国自由贸易的谈判进程。

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到处遇到阻力和障碍的特朗普政府太需要用修改、搞定北美大陆自由贸易协议来显示其在保护美国经济和就业方面取得了明显的成就。

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特朗普很横

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北美大陆三国自由贸易协议NAFTA被美国总统特朗普认为是加拿大和墨西哥占尽便宜、美国傻乎乎把便宜拱手让人的不公平贸易协议。

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美国首席贸易谈判代表雷特泽尔在美国参议院财政委员会作证时表示，美国方面希望搞个短平快的贸易谈判、不拖泥带水的快速解决问题，争取在今年年底之前完成谈判。

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特朗普要弘扬美国制造、保护美国人的就业机会 © Alex Brandon/Associated Press

关注NAFTA谈判的专家们认为，由于美国总统特朗普已经明确表示如果美国与加拿大和墨西哥修改北美自由贸易协议的谈判谈不拢，他会让美国退出NAFTA这一北美大陆三国自由贸易协议，所以美国可以说已经先声夺人的占据了会谈的主导权。

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美国信心满满

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美国方面在星期一公布了其这次重开北美自由贸易谈判的重点谈判目标。这一18页的谈判目标简介中并没有让人意外的东西，都是2015年美国国会众议院授权美国贸易谈判代表去解决的与加拿大和美国的贸易纠纷问题。

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不过专家们认为，美国方面要取消NAFTA自由贸易协议中准许对反倾销税上诉的条款会引起加拿大方面的强烈反对；特朗普政府上台后对加拿大出口美国的软木征收反倾销税的措施让特鲁多政府非常被动。

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加拿大小心翼翼

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与美国方面信心满满的公开自己的谈判目标相比，加拿大特鲁多政府被联邦议会的反对党抨击为过分小心、连加拿大的谈判目标都不敢公开。

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代表美国参加这次修改北美大陆三国自由贸易协议谈判的美国代表是美国首席贸易谈判代表助理迈尔John Melle。

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代表加拿大参加这次修改NAFTA谈判的是威赫尔Steve Verheul，他是加拿大与欧盟自由贸易谈判的加拿大首席谈判代表。

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RCI with CBC

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